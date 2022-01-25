Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video /25 Ocak 2022 11:43

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşım dikkat çekti. Davutoğlu'nun hedefinde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde eski yol arkadaşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. 
Kişisel Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ve Erdoğan'ın olması dikkat çekti. 

Video “Meydanı asla bu dava sahtekarlarına bırakmayacağız” notu ile paylaşıldı.

Davutoğlu’nun paylaştığı videoya göre “davaya zarar verenler” şu şekilde:

“Davaya otoriter bir yoksulluk düzeni kurup rantiye sınıfını destekleyenler zarar zarar verdi”

“Dürüstlüğü, adaleti söyleyen Nass’ı örtülü faize alet edenler zarar verdi”

“Davaya yandaşı zengin edenler zarar verdi”

“Davaya torpille yakınlarını atayanlar zarar verdi”

“Davaya damadı bakan yapanlar zarar verdi”
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Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

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