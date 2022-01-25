Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde eski yol arkadaşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ve Erdoğan'ın olması dikkat çekti.





