Davutoğlu'ndan HDP açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis’e getirilen fezlekelere ilişkin yaptığı açıklamada “Kürsü teminatı esastır Meclis’te ve Türkiye’de de biz bu mücadeleyi siyasi alanda yaparız. Türkiye’yi kayyum ile KCK arasına sıkıştırmak isteyenlere karşı da tavrımızı net olarak koyarız” dedi.







Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları toplantısında konuştu.





Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





‘YENİ ZENGİNLER MEYDANA GETİRMEK’





Bir devlet adamına cesaret yakışır samimiyet yakışır, bazen masaya vurmak kararlılık da yakışır, ama inat asla yakışmaz. İstanbul, bize tarihin en büyük emanetidir. Kanal İstanbul yapılması halinde 25 km’ye 45 km şeklinde bir adaya dönüşecek İstanbul. Bu şekilde ada haline geldiği zaman İstanbul bir tarafta üç köprü diğer tarafta 6 tane kanal üzerinde köprü. Bir düşman güç şu veya bu gerekçe ile 5 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra füzelerle bu 9 köprüyü tahrip ettiğinde ya da bir terörist grup 15 Temmuz’da olduğu gibi bu köprülere suikast yaptığında ya da kontrol altına aldığında ya da bir deprem bu köprüleri yıktığında bu dar koridorda sıkışıp kalacak olan şu an takriben 10 ama zamanla 15 milyonu geçecek olan İstanbulluya lojistiği nasıl sağlayacaksınız. Peki nedir mesele, oradaki arsaların rantı üzerinden yeni zenginlik meydana getirmektir. Ya da var olan zenginlere yeni zenginler katmaktır.





REFERANDUM ÇAĞRISI





Eğer Cumhurbaşkanı samimiyse buradan iki teklifte bulunuyorum kendisine bir şu anda o bölgedeki 2010’dan bu yana hangi arsa el değişimleri oldu şeffaf bir şekilde paylaşın. İki eğer bunun çok faydalı olacağına inanıyorsanız, gelin siz de halka anlatın biz de anlatalım. İster İstanbul ölçekli ister Türkiye ölçekli bir referandum yapılsın, görelim bakalım boyunuzun ölçüsünü.





‘KIYDINIZ ONURLU İNSANLARA’





İnadına diye diye, en yakın arkadaşlarınıza kıydınız, çevrenizden uzaklaştırdınız. Daha evvelsi gün, 'bir geçmişte yanımızda olanlara bakın maalesef şimdi yanımızda olanlara bakın' diye bilinçaltınız konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Kıydınız, AK Partinin içindeki ve devlet yönetimindeki bütün temiz ve onurlu insanlara kıydınız. Kıydınız, trol çeteleri ile kıydınız. Bizden vefa bekleyenler şimdi bunu duysunlar.





‘KÜRSÜ TEMİNATI ESAS’





İşte bu fezleke tartışmalarıyla, parti kapatmalarıyla öyle bir atmosfer oluşturmak istiyorlar ki; Türkiye iki kutba ayrılsın ve siyasetin alanı daraltılsın. Ve oradan mısın, terörist misin, bizden misin? Denklemi içine soksunlar. Siyasi muhalefeti tümünü terör ile itham edeceksiniz. Boğaziçi’nde bir rektör ataması dolayısıyla gösteri yapan öğrencilere terörist diyeceksiniz. Kürsü teminatı esastır Meclis’te ve biz Türkiye’de de biz bu mücadeleyi siyasi alanda yaparız. Türkiye’yi kayyum ile KCK arasına sıkıştırmak isteyenlere karşı da tavrımızı net olarak koyarız."