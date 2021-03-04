Davutoğlu'ndan HDP fezlekeleriyle ilgili açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak basın açıklaması düzenledi. Davutoğlu, HDP'li vekillerin fezlekelerine ilişkin, "Burada teröre karşı mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabası var. Tutumumuz açıktır. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabasına giremez, biz buna karşı çıkarız" ifadelerini kullandı.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak basın açıklaması düzenledi.





Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





‘NİYETLERİ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK’





“Bugün Türkiye'deki yasaklar ortamının, korku ikliminin sorumlusu iktidardır. Önce o korku iklimini dağıtın, sonra insan hakları eylem planından bahsedin. İnsan hakları eylem planının nasıl olması gerektiğini kamuoyu ile paylaştım. Böyle bir planın başarılı olması için niyetiniz açık olacak, samimi olacaksınız ve bunu eyleminizde göstereceksiniz. Ben iktidarda bunları göremiyorum. Niyetleri gündem değiştirmek. Böyle bir ortamda insan hakları eylem planından söz edilebilir mi?





Genel Başkan Yardımcımız sokak ortasında siyasal terör ile ağır yaralanıyor, hayati tehlike ile hastaneye kaldırılıyor zanlılar 15 gün sonra dışarı çıkarılıyor, Boğaziçi'nde sizinle farklı düşünen öğrenciler terörist diye içeri alınıyorlar. 12 Eylül Anayasası'na temelden karşıyız. Ama bugünkü anayasayı tanımadığınızı söylüyorsanız sivil anayasanın hangi unsurlardan ibaret olacağını tanımlamaları lazım, milleti başka gündemlerle oyalamamakta fayda var. Darbe artığı anayasa yerine sivil anayasa olacaksa önce düşünce özgürlüğünü, insan onurunu, temel hukuk devleti kurallarını, adaleti, siyasi ahlaklı esas alacaksınız.





‘TUTUMUMUZ AÇIKTIR’





O gün bütün muhalefet partileri HDP de dahil CHP de dahil, dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünü ifade ediyorlardı. Bazı çevreler ise sadece bir partiye dönük olarak dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunuyorlardı. Muhalefetin de görüşlerini göz önünde alarak, onların da mutabık kaldıkları çerçeve olarak tek bir partiye ve tek bir partinin vekillerine karşı dokunulmazlıkların kaldırılmasını doğru görmediğimi ifade ettim. Bütün dokunulmazlıklar, kürsü dokunulmazlığı hariç, kaldırmaya varız dedim, kaldırdık. O günkü muhalefet partileri de bunu talep ediyorlardı. Şu anda da aynı kanaatteyim. Kürsü dokunulmazlığı hariç milletvekillerinin diğer vatandaşlardan bir farklı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fezlekeler ise, ilkesel bir çerçeveden bakılarak gelmiş fezlekeler değil. Hukuki boyutundan daha çok siyaseti dizayn etme çabası... Bu bir siyaset mühendisliği. Biz parti olarak kendimizle ilgili de her türlü Meclis soruşturmasına açığız. Burada hukuki süreçlerden daha çok temiz siyaset anlayışından, teröre karşı mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabası var. Fezlekelerin temel amacı siyaseti dizayn etme çabası olduğu için tutumumuz açıktır. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabasına giremez, biz buna karşı çıkarız.





'KUSURA BAKMASINLAR AMA ÖNEMSEMİYORUM'





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı ve sivil anayasa çağrısı yapması hakkındaki soruya, Karamollaoğlu'nun cevabı şöyle oldu:





"Ben son yaklaşımları, anayasa kanunlarda yapılan değişikliği kusura bakmasınlar ama önemsemiyorum. Kanunları değiştirmek yeri geldiği zaman gerekli ama esas olanı mevcut kanunlara uymak."





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un seçim barajına ilişkin "Daraltılmış Bölge" açıklaması sorulan Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı:





"Bütün çaba Meclis’e başkaları, diğer partiler girmesin. Daha az girebilmesi için bir yönlü önleyemezsek, başka bir yönle önlemeye çalışalım çabası. Ama neticede bu tuzaklar kurulur ve bugünkü iktidar kendi kazdığı çukura, kendisi düşer diye düşünüyorum."