Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan hükümete 'Akşener ve Yavaş' çağrısı /07 Nisan 2021 19:13

Davutoğlu'ndan hükümete 'Akşener ve Yavaş' çağrısı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit eder tarza atılan mesajla ilgili olarak konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmezliğe de sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisinin Meral Akşener ve Mansur Yavaş'la ilgili tweet'ine ilişkin hükümete "Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmezliğe de sessiz kalmayın" çağrısı yaptı.

Gelecek Partisi Kahramanmaraş il Teşkilatı, 1'inci Olağan Danışma Kurulu Toplantısı'nı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Davutoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek attığı tweet'e tepki gösterdi.

"Haddinizi bilin"

Büyükelçinin attığı tweet ile Türkiye'ye ayar vermeye kalkıştığını ifade eden Davutoğlu, "Dün Ankara'da Çin Büyükelçisi bir tweet atarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde,  İstiklal Savaşımızın karargahında bir tweet atarak Doğu Türkistan konusunda haklı kaygılarını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı'na açıktan tehditler savurarak açık söyleyeyim Ankara'da Türkiye'yi yönetenlere bir ayar vermeye kalkıştı. Bu bütün diplomatik teamüllere aykırıdır. Bizim izzet yüklü tarihimize tam bir hakarettir. Bu istiklalimize hakarettir müdahaledir. Ankara'daki büyükelçiler misafir olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin misafiri olarak her zaman saygı da görürler ama birisi eğer Türkiye'de şu veya bu gerekçeyle parmak sallamaya kalkar, ayar vermeye kalkarsa ona verilecek cevap da en iyi Kahramanmaraş'tan söylenir. Haddinizi bilin, burası Kahramanmaraş, burası Ankara" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidarın Çin Büyükelçisine sessiz kaldığını ifade eden Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Hem suçlu hem güçlü derler ya, Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimiz zulüm altında inleyecek, BM raporlarına göre açık bir şekilde fiili soykırımın uygulandığı Doğu Türkistan'da kadınlar tecavüze, cinsel tacize maruz kalma yanında erkekler toplama kampına götürülmüşken kadınların bulunduğu evlere Çinli gençler yerleştiriliyor. Bu tablo karşısında sesiz kalan iktidar ve Sayın Erdoğan Kahramanmaraş'a gelip Sütçü İmam'dan bahsedebilir mi? Çin'in bu zulmüne sessiz kalmayın. Çin'in bu zulmüne sessiz kalmayın. Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmezliğe de sessiz kalmayın. Dünyanın her yerinde başkentlerde oturan büyükelçiler o ülkenin egemenliğine saygı duymak zorundalar. Bu egemenliğe saygı duymayan büyükelçiler gerektiğinde istenmeyen adam ilan edilir ve ülkelerine gönderilir. Küçük veya büyük, hangi ülke olursa olsun Ankara'da büyükelçisi ahkam kesemez, Türk Milleti'ne ders verir gibi bir tivit atamaz."

Programın sonunda Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ne katılanların rozetlerini taktı.

Ne olmuştu? 

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır, Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" 

Bu açıklamanın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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