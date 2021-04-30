Davutoğlu'ndan iktidara istifa çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı ile ilgili farklı açıklama yaptıklarını belirterek, "Eğer; Sayın Sağlık Bakanı haklıysa, Sayın Cumhurbaşkanı onu tekzip ettiyse Sağlık Bakanı'na düşen hemen istifa etmektir. Eğer; Cumhurbaşkanı haklıysa ve Sayın Sağlık Bakanı yanlış bilgi vererek kamuoyunda paniğe sebep olduysa, Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı'nı görevden almalıdır. Her halükârda bu düzen böyle devam edemez" diye konuştu.





Davutoğlu, Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın covid-19 aşılarına ilişkin yaptıkları açıklamalar arasındaki farklılığa sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bakanlara tavsiyem şudur; sağlık sorununu çözmeden önce, kendi aralarındaki iletişim sorununa sağlıklı bir nitelik kazandırsınlar" dedi.





"Bu düzen böyle devam etmez"





"Sağlık Bakanı aşı tedarikinde sorun var diyor, Cumhurbaşkanı yok diyor. Siz sağlık sorunundan önce, aranızdaki iletişim sorununu çözün. Ve karar verin; kapanma döneminde Cumhurbaşkanı’nın ifadesi ile bu güzel ülkede hanginiz kalacak?" açıklamasıyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:





"Kriz yönetiminde en önemli unsur, güvendir. Güvenin sarsıldığı kriz yönetimlerinde, kriz daha da derinleşir. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın döneminde belki de yaşanan en büyük kriz güven krizidir. Her gün yapılan çelişkili açıklamalar, bu dönemin en karakteristik özelliği oldu. İki gün içinde, yaşanan çelişkiler bağlamında çelişki sınırlarını çoktan aşan bir skandala daha imza atıldı.





Çarşamba günü akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki iki ay aşı tedarikinde sıkıntı olabileceğini ifade etti. Bugün ise Cuma namazı çıkışı Sayın Cumhurbaşkanı; aşı tedarikinde hiçbir sıkıntı olmadığını ve yeterli aşıya sahip olduğumuzu söyledi. Şimdi hangisi haklı? Bunu sormak bizim hakkımız.





Eğer; Sayın Sağlık Bakanı haklıysa, Sayın Cumhurbaşkanı onu tekzip ettiyse Sağlık Bakanı'na düşen hemen istifa etmektir. Eğer; Cumhurbaşkanı haklıysa ve Sayın Sağlık Bakanı yanlış bilgi vererek kamuoyunda paniğe sebep olduysa, Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı'nı görevden almalıdır. Her halükârda bu düzen böyle devam edemez.





Bakanların Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanı'nın bakanları tekzip ettiği bakanların birden ortadan kaybolduğu bir düzene düzen denmez. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bakanlara tavsiyem şudur; sağlık sorununu çözmeden önce, kendi aralarındaki iletişim sorununa sağlıklı bir nitelik kazandırsınlar. Sağlıklı bir iletişim olmadan, sağlık sorunu çözülemez."