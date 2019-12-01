Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan ilginç sözler: Bu kadar bina diktiler ekonomi mahvoldu, bina üretmez ki... /01 Aralık 2019 12:15

Davutoğlu'ndan ilginç sözler: Bu kadar bina diktiler ekonomi mahvoldu, bina üretmez ki...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''eleştiride bulunanı dış odak ilan ediyorlar. Bu kadar bina diktiler ekonomi mahvoldu. Bina üretmez ki... Krizleri yönetmemiz lazım'' diyerek ilginç bir çıkış yaptı

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“Eleştiren dış odak oluyor, bina diktiler ekonomi mahvoldu”

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) 5. Olağan Genel Kurulu’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Ekonomik krize dikkat çeken Kılıçdaroğlu, adalet ve ifade özgürlüğü sağlanmadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini söyledi.

KARAMOLLAOĞLU: SERMAYE ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Cumhuriyet‘in aktardığına göre, genel kurulda konuşan Karamollaoğlu Sermaye ülkeyi terk ediyor. O sermayeyi faaliyet alanında kullanacak olan fikir sahipleri de gidiyor. Geriye sadece kaba kuvvete boyun eğen veya kaba kuvveti uygulayanlar kalıyor. Ülkede işsizlik artıyor. Resmi rakamlarla 5, gayri resmi rakamlarla 8-9 milyonu aştı zaten. Gelir dağılımlarda adaletsiz. Doğru tespitler yaparak doğru çareler üretilmesi lazım” dedi.

DAVUTOĞLU: ELEŞTİREN DIŞ ODAK OLUYOR

İsim vermeden Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Ahmet Davutoğlu ise, “Kriz yoktur demek basiretsizlik. Bunlar krizi yönetemeyecek durumda, bu noktada eleştiride bulunanı dış odak ilan ediyorlar. Bu kadar bina diktiler ekonomi mahvoldu. Bina üretmez ki… Krizleri yönetmemiz lazım. Tüm fikirlere açık olmak lazım. Krizi analiz edip engelleyerek süreci yöneteceksiniz. Krizin çözülmesinin ötesinde konuşulmasını engelliyorsanız düşünce üretilmesi üzerinden çözüm bekleyemezsiniz. Maalesef bugün ülkemizde düşünce özgürlüğü kısıtlanıyor. Taviz verilmemesi gereken ilk ilkemiz düşünce özgürlüğünün kısıtlanması olmalıdır” dedi.

KILIÇDAROĞLU: SORUMLU SİYASETÇİLER

Kılıçdaroğlu da, “Eğer biz 49 yılda az önce saydığım ülkelerin gerisine düştüysek bunun sorumlusu da siyasetçilerdir” dedi.

Türkiye’den beyin göçü sorununu anımsatan Kılıçdaroğlu, “Alıyoruz, yetiştiriyoruz, okutuyoruz tam verimli çağa geliyor. Türkiye yerine Kanada’ya, Danimarka’ya gidiyor. Maliyet bize, kar onlara. Bu tabloyu yaratan kim? Siyasi anlayış. Buna artık teslim olmayın. Yani ayağınıza kurşun sıkmayın” dedi. Türkiye’nin üreten bir ülke olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin borçlanmaması lazım. Tarımda, fabrikada, üniversite, sanat alanında üreteceksiniz. Üreten bir toplum zengin bir toplumdur. Üreten bir toplum geleceğe güven ile bakar, üreten bir toplum alın terine değer verir, üreten bir toplumda huzur ve ferah vardır. Üretiriz ama hepsini bir kişi alır, üretiriz, bir avuç kişi alır. Bunun adaletle dağıtılması lazım” ifadelerini kullandı.
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