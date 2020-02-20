Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Kavala açıklaması /20 Şubat 2020 19:29

Davutoğlu'ndan Kavala açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osman Kavala'nın durumuyla ilgili olarak "Bir adam suçluysa bırakmamalısınız, kim ne dersin bırakmayacaksınız. Ama suçsuzsa bir dakika bile hapiste kalması zulümdür" şeklinde konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi davasında tahliye edilen ancak daha önce kanun gereği tahliye olduğu dosyadan yeniden tutuklama kararı verilen Osman Kavala’nın “suçsuzsa” tutuklu kalmaması gerektiği yönünde yorum yaptı.

‘BİR ADAM SUÇLUYSA BIRAKMAYACAKSINIZ AMA SUÇSUZSA…’ 

“Hukuki süreçte bir karar alınmış, aynı gece daha önce önce yapılmayan başka hukuki bir işlem yapılmış. Aynı kişi gözaltına alınıyor eğer o suç var ise daha yapmalıydınız bunu” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: “Bir adam suçluysa bırakmamalısınız, kim ne dersin bırakmayacaksınız. Ama suçsuzsa bir dakika bile hapiste kalması zulümdür.”

Gezi davasında tahliye kararı verilmesinin ardından serbest kalması gereken Osman Kavala hakkında, Henry Barkey adıyla anılan dosyadan tutuklama kararı verildi. Kavala, söz konusu dosyadan kanun gereği 2 yıldan fazla tutuklu kalamayacağı için daha önce tahliye edilmişti.
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