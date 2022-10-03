Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına destek geldi /03 Ekim 2022 22:07

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına destek geldi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamasına destek geldi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamusal alanda başörtüsü takmanın yasaklanmaması yönünde kanun teklifi vereceklerini açıklamasının ardından, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bir mesaj paylaşarak bu girişime destek verdiğini ifade etti.

Gelecek Partisi de CHP ile birlikte '6'lı Masa' olarak adlandırılan muhalif oluşumda yer alıyor.

Davutoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum.

Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına destek geldi Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:37