Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına destek geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamusal alanda başörtüsü takmanın yasaklanmaması yönünde kanun teklifi vereceklerini açıklamasının ardından, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bir mesaj paylaşarak bu girişime destek verdiğini ifade etti.



Gelecek Partisi de CHP ile birlikte '6'lı Masa' olarak adlandırılan muhalif oluşumda yer alıyor.







Davutoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum.



Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum.





