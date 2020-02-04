Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Davutoğlu'ndan kritik hamle /04 Şubat 2020 13:09

Ahmet Davutoğlu'ndan kritik hamle

13 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu teşkilatlanma çalışmaları devam ederken Ankara'da kritik bir görüşme yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da Avnupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ve AB daimi temsilcilerinin düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.

Onur konuğu olduğu toplantıda Davutoğlu, iç ve dış politik gelişmeler konusunda Gelecek Partisi’nin görüşlerini aktararak büyükelçilerin sorularını cevapladı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu (ortada) AB büyükelçileri ile bir araya geldi.

EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Davutoğlu'na yakın Medya Notu sitesinin haberine göre; Davutoğlu, AB Delegasyonu Başkanı Berger başta olmak üzere bütün büyükelçilere sıcak ev sahipliği için teşekkür etti.

Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun ve Gelecek Partisi İletişim Başkanı Neslihan Kevser Çevik de Davutoğlu'na eşlik etti.

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