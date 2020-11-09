Davutoğlu'ndan müstafi damada: İlkokul düzeyinde Türkçe'yle istifa metni yazmış

Albayrak'ın istifa etmesiyle ilgili konuşan Davutoğlu, "Dün gece hem devlet teamülleri hem de basın özgürlüğü açısından ciddi bir hicap duydum" dedi:







“Bugün başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere sesleniyorum: Başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün. Bakanlar bunu yaparsa, yarın hangi mevkide bulunan kimlerin, nasıl davranacağı bilinemez. Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir."





İLKOKUL DÜZEYİ TÜRKÇE İLE YAZMASINA İNANAMADIM





Bakan Albayrak'ın istifasının bazı medya organlarında yer almamasına da değinen Davutoğlu, "Bakan istifa ediyorsa birinci muhatabı Türkiye kamuoyudur. Bilgilendirmesi gereken de özgür basındır. Ortada bir metin dolaşıyor, ne teyidi var ne tekzibi var. Demokrasilerde böyle şey olmaz" sözlerini kullandı:





“Metni gördüğümde 'Gerçek olamaz' dedim. Böyle bir istifa olamayacağı için değil, Bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanmasına inanamadığım için... İlkokul düzeyinde bir Türkçe'dir. Bir aydın olarak da hicap duydum. Bu Türkçe'yle bırakın Bakanlık idare etmeyi, küçük bir kurum bile yönetilemez."





Davutoğlu, başkanlık sistemine ilişkin şunları ifade etti:





“Bir kişinin bütün temsil makamını üstlendiği ve toplumun yüzde 50 + 1 ile yüzde 50 - 1 arasında bölündüğü bir yapı, Türkiye gibi ülkelerde kalıcı bir kapsayıcılık, kuşatıcılık üretemez.





Bugün Türkiye'nin en temel meselelerinden birisi bütün güçlerin tek bir makamda, tek bir kişide toplanması ve denge-denetim mekanizmalarının tamamıyla tasfiye edilmesidir."