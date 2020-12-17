Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan Perinçek'e çok ağır "PKK" tepkisi: "Çiçek vermiş biridir" /17 Aralık 2020 18:52

Davutoğlu'ndan Perinçek'e çok ağır "PKK" tepkisi: "Çiçek vermiş biridir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyareti sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eleştirilerine cevap verdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına ilişkin "Daha 2019'da seçim kazanmak için, devletin kırmızı bültenle aradığı terör liderlerinden birini TRT'de ağırlayan kimlerse, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bahçeli de o sürecin içindedir, onlar önce PKK ile ilişkilerini netleştirsinler" dedi.

Öcalan'ın kardeşinin seçim döneminde devlet televizyonu TRT'de yaptığı konuşmayı hatırlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:
Daha 2019'da sadece bir seçim kazanmak için devletin kırmızı bültenle aradığı bir terör liderlerinden birini TRT'de ağırlayan kimse, ona cevaz veren kimlerse onlar önce PKK ile ilişkilerini tanımlasınlar, netleştirsinler.


Öcalan'dan mektup getirip seçim kazanma yöntemini kim benimsemişse PKK ile ilişkilerini tanımlasınlar. Sayın Erdoğan'dan habersiz o mektup gidemez, Sayın Bahçeli de onu meşru kılmıştır.

"BUNLARIN BİZE PKK HESABI SORMAYA HADLERİ YOK"
Doğu Perinçek PKK'nın en fazla terör eyleminde bulunduğu ve vatandaşlarımızı katlettiği bir dönemde gidip Öcalan'a yurt dışında çiçek vermiş biridir. Bunların bizim karşımıza geçip de PKK hesabı sormaya hadleri, hakları yok. Bizim mazimiz de temizdir.

Gelecek Partisi iktidarında teröre nefes aldırmayız ama hiçbir vatandaşımızın siyasi tercihi dolayısıyla ötekileştirilmesine, dışlanmasına izin vermeyiz. Siyasi mücadeleyi de siyasi alanda yaparız.

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