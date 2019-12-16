Davutoğlu'ndan sonra gözler Babacan'da: Hedef ocak ayı

AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kurmasının ardından eski Bakan Ali Babacan’ın yeni hareketine ilişkin resmi başvuruyu ne zaman yapacağı merak ediliyor.





İndependent Türkçe’nin haberine göre Ali Babacan yeni partisinin kuruluş dilekçesini ocak ayında vermeye hazırlanıyor.





300 kişilik bir ekiple parti kurma çalışmalarını hızla devam ettiren Babacan’ın ekibinde 24 ayrı çalışma grubu bulunuyor.





Bunlardan birinin başında da eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin bulunuyor. Ergin hukuk ve yargı reformu grubundaki konuları çalışma arkadaşlarıyla masaya yatırıyor ve çözüm önerileri geliştiriyor.





Babacan ekibi ekonomi konularında da ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile görüşmeler yapıyor. Eğitim ve sosyal psikoloji konularında ise New York Üniversitesi’nde Selçuk Şirin ile görüşülüyor.





Babacan ekibi, Kürt sorunu konusunda bir çözüm geliştirmek için bir çalıştay yaptı. Söz konusu çalıştayda eski Başbakan Yardımcılarından Beşir Atalay, Mesut Yeğen, Vahap Coşkun, Sinan Hakan, Mehmet Emin Aktar,Yusuf Alataş, Abdülbaki Erdoğmuş ve Sertaç Bucak gibi isimler yer aldı.





Babacan ekibinin bir politikasını da kendileri hakkında çıkan iddialara cevap vermemek oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında bulunan Şehir Üniversitesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babacan’a da yönelttiği “dolandırıcılık” suçlamasına yanıt verilmemesi bu politika kapsamında oldu.





Babacan’ın partisine ilişkin en çok merak edilen konu ise, yeni hareketin adının ve ambleminin ne olacağı yönünde. Ancak bu da henüz kararlaştırılmış değil. Babacan’ın ocak ayının ikinci haftasında parti dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sunması bekleniyor.





Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre de Babacan’ın partisinin 50 kişiden oluşacak olan kurucular kurulunda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun da yer alacağı öğrenildi. Tekelioğlu, AKP’de üç dönem İzmir milletvekilliği yapmıştı.