Davutoğlu'ndan Soylu’ya sert eleştiri: 'Ne kadar suçlu varsa hepsiyle resmi var'





"TORBACIYLA UĞRAŞIRSAN SOYLU'NUN UCUZ KAHRAMANLIĞINI YAPMIŞ OLURSUN"





"UMREDE ÇEKTİRDİĞİN RESİMLERLE KURTARAMAZSIN SOYLU"





"YAZIKLAR OLSUN"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda Türkiye'deki uyuşturu sorununa değindi.Başbakanlığı döneminde Türkiye'deki uyuşturucu sorununa ilişkin rapor hazırlattığını söyleyen Davutoğlu uyuşturucu yerinde ve 5 aşamada çözmeyi planladıklarını kaydetti."Çıktığı noktayı kontrol edeceğiz. Nereden çıkar Afganistan mı? Afganistan hükümetiyle oraya güvenlik kuracağız. Venezuela hükümetiyle konuşacağız Venezuela limanlarını kontrol edeceğiz" diyen Davutoğlu şunları söyledi:"Arkadaşlar biz sanki tersini söylemişiz gibi, daha sonraki düşük profilli başbakanın oğlu kit (maske ve test kiti) götürdü. Narkotim gidecekti o gitmedi, başbakanın oğlu gitti. Ne götürdüğü belli değil. Kolombiya'ya kontrol noktası koyacaktık, 1.5 ton esrar yakalandı bizim eski başbakanın uçağın içinde, satılmış sonra. Biz bunu dedik, bunlar bırakın uyuşturucuyu baronlarını Türkiye'ye soktular. Uyuşturucu baronları Türkiye'de toplanıyor ya yazıklar olsun size ya, yazıklar olsun"Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:Her sokağı kontrol altına alacaksınız, ilk 3 aşamayı kontrol etmezseniz, sokaktaki torbacıyla uğraşırsan Süleyman Soylu'nun ucuz kahramanlığını yapmış olursun, ne diyordu? Torbacıyı vurun. Bu İçişleri Bakanlığı yapmadı, suç işleri bakanlığı yaptı yazıklar olsun. Ne kadar suçlu varsa hepsiyle resmi var.2016'da Türkiye'de metamfetamin 251 kilogramdı şimdi 10 ton.Beyefendi torbacıları vuracakmış, torbacıların bacağını kesecekmiş, sen bırak torbacıların bacağını kesmeyi, baronlarla el sıkışmayı bırak bu mesele çözülür. Siyaset ayağı olmayan hiçbir uyuşturucu trafiği bir ülkede yaşayamaz.Alandaki o aileleri dinledik. Zennura Hanım kahraman bir anne, kızı Rabia mücadeleyi kazanmış, bütün kadınları etrafında örgütlemiş Necla Hanım dinledik hepsini. Bunların ahı sizi öldürür. Bunların ahı senin umrede başkalarına çektirip yayınladığın ihramlı resimlerle kurtaramazsın Soylu. Bu ailelerin ahı sizi dünyada da ahirette de asla bırakmayacak ve söyleyeyim.Hesap vakti diyor ya, işte söz. Göreve geldiğimizde geçmişte bu kurumun yöneticileri kimse, bu işleri yapmayan, uyuşturucu trafiğini engelleme konusunda ihmal gösteren kimse hepsinden hesap soracağım.Terörle şimdi kıyas edeyim, torbacıyı ayağından vurmak demek, kandırılmış bir genci Diyarbakır'daki bir genci ayağından vurmak demek, baronlarla el sıkışmak demek, teröristlerin Kandil'deki ağababalarıyla el sıkışmak demek, yazıklar olsun."