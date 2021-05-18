Davutoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya videolu cevap: Kara düzenin memuru









Partisinin sosyal medya hesabında yayınlanan videosunda mafya-siyaset-devlet üçgeninde yaşanan hukuksuzlukları dile getiren Davutoğlu, "İçişleri Bakanlığı makamında oturan birinin kendisi ifadesiyle bir suç örgütü liderinin iddialarına yönelik sözde savunmalarına ve iftiralarına hep birlikte şahit oluyoruz" dedi.





"SOYLU PEKER'E KORUMA POLİSİ VERDİ"

Sedat Peker'e İçişleri Bakanı Soylu tarafından koruma polisi verilmesini gündemine alarak muhalefet liderlerinin hedef gösterilmesine tepki gösteren Davutoğlu, "Mitingler yapmasına izin verdiniz. Hakkında soruşturma yapıldığı günlerde bile koruma polisi tahsis etmek; ayran içip ayrı düşünce de hedef saptırıp muhalefeti suçlamak tam da bu kara düzenin memuruna yakışır bir tavırdı" diye konuştu.





"5 TON KOKAİNİN HESABINI NEDEN KİMSE SORMUYOR"

Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Türkiye'ye getirdiğini iddia ettiği 5 ton kokaini de gündemine alan Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:





"Hukuk devleti kara düzene teslim olmuş. Kurallar ve kurumlar tarumar edilmiş, kokain baronlarının kim olduğu merak edildiği yerde dedikodu, hedef saptırmanın adı siyaset olmuştur. Nasıl olur da 5 ton kokainin hesabı sorulmaz, yandaş tek bir haber kanalı bununla ilgili haber yapmaz, yapamaz."





"KAPSAMLI BİR TEMİZ ELLER OPERASYONU ŞART"

Sedat Peker'in Türkiye kamuoyunu derinden sarsan korkunç açıklamalarına dair iddialar için kapsamlı bir temiz eller operasyonu gerekli olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Öncelikle İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Ülkenin kanalizasyon borularını kapatmış olan bu foseptiğin rögar kapağı kaldırılmalıdır. Eğer hükümet bunu beceremeyecekse toptan istifa etmeli ve şeffaflık temelinde önüne konacak sandıkla halk vicdanlarına başvurararak karar vermelidir" şeklindeki ifadeleri kullandı.