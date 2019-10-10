Davutoğlu'ndan Suriye operasyonu çıkışı

AKP’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'ye başlatılan operasyonla ilgili "Uluslararası basında dikkatimi çekti; bu harekâtın meşruiyetini tartışmaya açan çevrelere karşı ciddi bir kamuoyu diplomasisinin başlatılması lazımdır. Bu harekâtın bir sonraki aşamadaki sivil barışa katkıda bulunacağına yönelik anlatıda bulunulması büyük önem taşıyor" dedi.



Türkiye'nin başlatmak zorunda kaldığı harekât bir günde ortaya çıkmadı. Suriye her zaman barış içinde yaşamayı talep ettiğimiz, ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığımız bir geçmişe sahibiz. Ama maalesef Suriye rejimi kendi halkıyla yürüttüğü mücadelede milyonlarca insanın Suriye'den mülteci olarak başka yerlere gitmesine, şehrin yıkımının önünü açtı.





"DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye'deki boşluğu kullanarak sadece Suriye'ye değil Türkiye'yi de tehdit eder bir duruma geldi. Tek bir tarafla görüşülerek netice elde edilmesinde zorluklar var. Tüm taraflarla görüşülmeli. Yeni bir Suriye ve Orta Doğu perspektifi çizilmeli. İlk hedefimiz harekâtın başarısıdır. Bu harekâtın başarısı için dualarımızı paylaşırken birkaç hususa dikkat çekmek isterim; Türkiye Suriye sınırı kasabaların dahi içeriden bölündüğü bir anlaşmaya dayanır. Güvenlikle ilgili bütün tedbirleri almak yanında oradaki kardeşlerimizin kalbinin kazanılmasına özen gösterilmelidir. Türkiye'yi etnik bit çatışmanın içine sürüklemeye çalışanlara karşı tek bir kardeşimizin bile kalbini kırmamamız lazım. Bu harekâtın sağlığı için önemlidir. Uluslararası basında dikkatimi çekti; bu harekâtın meşruiyetini tartışmaya açan çevrelere karşı ciddi bir kamuoyu diplomasisinin başlatılması lazımdır. Bu harekâtın bir sonraki aşamadaki sivil barışa katkıda bulunacağına yönelik anlatıda bulunulması büyük önem taşıyor. Şu anda mesele mehmetçiğimizin kayıp vermeden başarıya ulaşmasıdır."