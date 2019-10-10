Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'ndan Suriye operasyonu çıkışı /10 Ekim 2019 22:04

Davutoğlu'ndan Suriye operasyonu çıkışı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir görüşme yapan Ahmet Davutoğlu, ikili temas sonrasında Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu hakkında da açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

AKP’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'ye başlatılan operasyonla ilgili "Uluslararası basında dikkatimi çekti; bu harekâtın meşruiyetini tartışmaya açan çevrelere karşı ciddi bir kamuoyu diplomasisinin başlatılması lazımdır. Bu harekâtın bir sonraki aşamadaki sivil barışa katkıda bulunacağına yönelik anlatıda bulunulması büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye'nin başlatmak zorunda kaldığı harekât bir günde ortaya çıkmadı. Suriye her zaman barış içinde yaşamayı talep ettiğimiz, ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığımız bir geçmişe sahibiz. Ama maalesef Suriye rejimi kendi halkıyla yürüttüğü mücadelede milyonlarca insanın Suriye'den mülteci olarak başka yerlere gitmesine, şehrin yıkımının önünü açtı.

"DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye'deki boşluğu kullanarak sadece Suriye'ye değil Türkiye'yi de tehdit eder bir duruma geldi. Tek bir tarafla görüşülerek netice elde edilmesinde zorluklar var. Tüm taraflarla görüşülmeli. Yeni bir Suriye ve Orta Doğu perspektifi çizilmeli. İlk hedefimiz harekâtın başarısıdır. Bu harekâtın başarısı için dualarımızı paylaşırken birkaç hususa dikkat çekmek isterim; Türkiye Suriye sınırı kasabaların dahi içeriden bölündüğü bir anlaşmaya dayanır. Güvenlikle ilgili bütün tedbirleri almak yanında oradaki kardeşlerimizin kalbinin kazanılmasına özen gösterilmelidir. Türkiye'yi etnik bit çatışmanın içine sürüklemeye çalışanlara karşı tek bir kardeşimizin bile kalbini kırmamamız lazım. Bu harekâtın sağlığı için önemlidir. Uluslararası basında dikkatimi çekti; bu harekâtın meşruiyetini tartışmaya açan çevrelere karşı ciddi bir kamuoyu diplomasisinin başlatılması lazımdır. Bu harekâtın bir sonraki aşamadaki sivil barışa katkıda bulunacağına yönelik anlatıda bulunulması büyük önem taşıyor. Şu anda mesele mehmetçiğimizin kayıp vermeden başarıya ulaşmasıdır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'ndan Suriye operasyonu çıkışı Sonraki Haber >>

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:46:16