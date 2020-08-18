Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan yine sert sözler: Bu iktidar İstanbul’a bakınca… /18 Ağustos 2020 09:27

Davutoğlu'ndan yine sert sözler: Bu iktidar İstanbul’a bakınca…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin önceki gün gerçekleştirilen İstanbul 1. Olağan Kongresi’ndeki konuşmasını videolu bir paylaşımla hatırlattı. Konuşmasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul’da arazisinin olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bu iktidar İstanbul’a bakınca bir arsa simsarı gibi kendisinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

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Partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmanın Kanal İstanbul'la ilgili kısmının videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Davutoğlu, “Aziz İstanbul, ne yazık ki talan edildi, İstanbul'a ihanet edildi. Bugün Türkiye'de aklı başında olan herkes Kanal İstanbul projesinin Türkiye'ye ve İstanbul'a karşı bir suç olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ARSA SİMSARI GİBİ KENDİSİNDEN GEÇİYOR”

Davutoğlu, paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye'de aklı başında olan herkes bu projenin İstanbul'a ve Türkiye'ye karşı adeta bir suç olduğunu biliyor. Bu proje ile artık, binlerce yıl medeniyetlere beşiklik yapmış İstanbul olarak kalamayacağı açıktır.

* Bu proje İstanbul'u dağ başında atadan-dededen kalmış anlamsız ve değersiz bir arsa parçası gibi bölecek bir projedir. Bu proje hayata geçtiğinde İstanbul maalesef tarihi İstanbul olmaktan çıkacaktır.

* Bu iktidar İstanbul'a bakınca bir arsa simsarı gibi kendisinden geçmektedir. Bunları yapanlar şehir nedir bilmez, tarih nedir bilmez, medeniyet nedir bilmez.

“BU VANDALLIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“İstanbul'a, tarihe, geçmişine ve geleceğine zerre saygısı olanlar İstanbul'u kadastro kafasıyla bölemezler” diyen Davutoğlu, “Bu vandallığa müsaade etmeyeceğiz ve İstanbul'a mutlaka sahip çıkacağız. Ülkenin ekonomi bakanının çevresi gidip İstanbul'da arsa kapatıyor. Bu nasıl bir aymazlık, bu nasıl bir vicdandır. Kanal İstanbul'da arsa kapatma derdine düşenin milletin derdiyle dertlenmesi mümkün mü?” şeklinde konuştu.
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