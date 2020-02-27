Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nu kaç koruma polisi koruyor? İlginç rakam /27 Şubat 2020 12:27

Davutoğlu'nu kaç koruma polisi koruyor? İlginç rakam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun polis korumalarının geri çekildiği yönündeki haberleri yalanlarken ilginç bilgiler verdi.

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Geçtiğimiz günlerde odatv kaynaklı haberde muhalif parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun evinin önündeki korumaların kaldırıldığı yönünde haber yayınlanmış, olayın medyada bu şekilde yer almasının ardından Davutoğlu cephesi sessizliğe bürünmüştü.

Bugün AKP'li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ''korumalar kaldırıldı mı?'' sorusu soruldu. Soylu ise Davutoğlu'nun emrinde 63 koruma polisinin görev yaptığını açıkladı. Kaldırılan korumalarınsa bağ evinde görev yaptığını anlattı:

''Sayın Davutoğlu korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var mahiyetinde. Bir bağ evi var arkadaşlarımız şöyle değerlendirme yapmışlar polise ihtiyacımız var etrafımız ateş çemberi her yere polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki bağ evinde yılda bir gün kalıyor polis kalmasın kendinden 2 gün önce polis gelsin ondan önce devriye ile bunu sağlasınlar. Allah biliyor ve görüyor.''


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