Davutoğlu'nu nasıl yediler? AKP içindeki koordine kumpası anlattı

Ankara kulislerinde konuşulanlar da Davutoğlu’nun dile getirdiği şekilde o dönem kendisine karşı parti içinde bir ‘’çalışma’’ yürütüldüğünü teyit eder nitelikte.







Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım, Ak Parti MKYK'da Davutoğlu’nun aleyhine oy toplanması için çalışma yürüttü

Davutoğlu’na yakın bir isim bu konuda euronews’ten Dilek Gül'e şunları söyledi:





''7 Haziran seçimleri sonrasında Davutoğlu, başbakanlığını kaybetmemek ve koalisyonu zorunlu kılan fotoğraf nedeniyle arayışlara girmişti. Cumhurbaşkanı ise seçimi yenileme taraftarıydı. Davutoğlu bir taraftan koalisyon görüşmeleri yaparken, diğer taraftan da erken seçim çalışmaları vardı. Yani o dönem Davutoğlu kısa süre içerisinde Türkiye’yi ikinci kez dolaştı. Ona karşı çalışma da bu sırada yaşandı.'





Aynı isme göre, Davutoğlu teşkilatı bilmeyen bir isim olduğu için kendisine karşı yürütülen bu ''çalışmaları'' fark edemedi:





''Çünkü Davutoğlu, AK Parti’ye paraşütle indi. O tarihlerde teşkilatçı olan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Süleyman Soylu ile Binali Yıldırım tarafından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda Davutoğlu’nun aleyhine oy toplanması için bir çalışma yürütüldü. Davutoğlu’nun bunları geç fark etmesi şaşırtıcı ama bir taraftan da siyaseti bilmediği için normal. Siyaseti sadece koltuğunuzda oturarak yapamazsınız, etrafınızda olan biteni görmek zorundasınız.''





O dönemde kulislerde özellikle Cumhurbaşkanı'na yakın isimler tarafından çokça dillendirilen bir rahatsızlık vardı. Bu da, Davutoğlu’nun kendisine bir ekip kurmasıydı





''Bekir Bozdağ’ın 'Bu parti Tayyip’in partisidir' sözü önemli bir ipucunu veriyordu bize. Çünkü Tayyip Bey'in kurduğu partide başka bir patron ortaya çıktığı izlenimi oluşmuştu. Uluslararası politikalarının değişikliğe uğrama ihtimali gibi başlıklar da düşünülmüştür, tek taraflı bakmamak lazım... Ama şunu demek yanlış olmaz; Davutoğlu’nun tavrı ile Cumhurbaşkanı çok net olarak bir eksen kayması gördü."



