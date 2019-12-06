Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'nun ekibinde ilk ayrılık /06 Aralık 2019 15:56

Davutoğlu'nun ekibinde ilk ayrılık

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir dönem milletvekili olarak seçilen İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmeyecek.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 13 Eylül'de istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinde kurucu üye olacağı belirtilen İhsan Özkes sürpriz bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir dönem milletvekili olarak seçilen Özkes, Davutoğlu ile birlikte hareket etmeyecek.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Özkes, şahsi Twitter hesabında. “Eski başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım.” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİNİN İSMİ VE AMBLEMİ İÇİN TOPLANTI

Davutoğlu'nun kuracağı partinin ismi ve logosuna hafta sonu yapılacak toplantıda karar verilebileceği iddia ediliyor. Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi ya da Bizim Parti isimleri üzerinde müzakerelerin sürerken, partinin amblemin çınar ağacı, dal ya da çınar yaprağı olabileceği belirtiliyor. 

Kurucular kurulunun da 130 kişiden teşekkül etmesi bekleniyor. 

Kurucular kurulunda daha önce AKP, CHP, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) çeşitli görevler üstlenmiş isimlerin yer aldığı belirtiliyor.

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