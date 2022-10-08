Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'nun Erzurum Günleri'ne girişi engellendi /08 Ekim 2022 21:22

Davutoğlu'nun Erzurum Günleri'ne girişi engellendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbu'da yapılan Erzurum Tanıtım Günleri’ne girişinin engellenmesi sonucu Erzurum Valisi Okay Memiş yuhalandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapılan Erzurum Tanıtım Günleri’ne girişi engellendi. 
  
Açılış töreni öncesinde alana gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı ve teşkilat mensupları, parti genel başkanı Davutoğlu’nun açılışa katılmasının engellendiği iddiasıyla tepki gösterdiler. 

Partililer Erzurum Valisi Okay Memiş ve bazı AKP'li belediye başkanlarının “Davutoğlu katılacaksa biz törene katılmıyoruz” diyerek organizasyon komitesine “rest” çektiğini, ERKON yöneticilerinin de Ahmet Davutoğlu’nun törene katılmasını istemediklerini kendilerine bildirdiklerini öne sürdüler.

ERKON yöneticileri ile partililer arasında tartışmalar yaşandı. Bazı partililerin “Erzurumlulara yakışmadı. Bu ülkede başbakanlık yapmış birini yoldan çevirmek devlet adabına sığmaz. İstanbul’da bugüne kadar böyle bir rezalet görülmemiştir. Bu yapılanı kılıyorum. Size yazıklar olsun.” tepkisini vererek valiyi yuhaladı. 

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