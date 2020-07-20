Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den cevap: Ben istifa ettim, sen kovuldun /20 Temmuz 2020 13:33

Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den cevap: Ben istifa ettim, sen kovuldun

ABD'de yaşayan eski Milli Futbolcu ve Milletvekili Hakan Şükür Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun iddialarına cevap verdi

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.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi' sözlerine Hakan Şükür cevap verdi.


Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim.. Ne siyasi ayağı küçük enişte?
Allah sizi bildiği gibi yapsın emi. Korkudan ne saçmalayacaklarını bilmiyorlar yeminle.. Yuh artık be!

Meydan boş kafanıza göre takılın. Allah belanızı versin inşallah hepinizin. Terbiyesiz herifmişsiniz siz.
Düşün yakamdan , daha ne kadar ismimi sömüreceksiniz?

Sen ve tayfan sabah aksam yalvararak partinize aldiniz.  Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez.. Ben, hergün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun. Günahına girdiğin her kesimden masumun ahı bulsun seni. Yuhlar olsun, yazıklar olsun size.. Ben kimsenin ayağı değilim. Ülkemin namusu İle emeği ile çalışıp kazanmış ve ülkesine hizmet etmiş biriyim. Partinize alırken siz söylediniz. Ama siz ne ayaksınız herkes biliyor. Benim ayak oyunum futbol , sizin ortak olduğunuz ayak oyunlarınızı da herkes gördü, boş konuşmayın..

Yarın bu gerizekalı açıklamaya kendi kanalımda açıklama yapacağım. Yayını seyredin lütfen. Bunlar ne kalıpsız, korkak, ne yaptığını bilmez insanlarmış. Terbiyesiz yalancı, iftiracı. Hoş, ne beklenirdi bunlardan? Şaka gibi.."




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