Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun iddiası: AKP, Gelecek Partisi kurucularına makam mevki vadediyor /05 Aralık 2022 15:45

Davutoğlu'nun iddiası: AKP, Gelecek Partisi kurucularına makam mevki vadediyor

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucusu olan isimlere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamıyla 'partiye gelin' teklifi yapıldığını söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP tarafından partisinin yöneticilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla 'partiye gelin' teklifi yapıldığını iddia etti.

Yeniçağ TV’ye konuk olduğu programda, teklifi ilk defa açıkladığını belirten Davutoğlu, "İktidar sahiplerini uyarıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kurucusu olan önemli isimlere doğrudan Tayyip Erdoğan'ın selamıyla 'Sana istediğin mevkiiyi, istediğin makamı, istediğin milletvekilliği sırasını vermeye hazırız. Yeter ki Gelecek Partisi'ni terk et' diye çağrılar yapılıyor. Şunu bilsinler, Gelecek Partisi'ni kuran kadro, bu yolsuzluk çarkı karşısında yiğitçe, samimi bir mücadele vermiş kadrodur."

Davutoğlu ”Size böyle bir davet geldi mi?” sorusuna ise ”Hayır bana gelmedi. Ancak panik halindeler” karşılığını verdi.
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