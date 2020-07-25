Davutoğlu'nun partisi seçime katılma yeterliliğine ulaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Batman’daki ilk il kongresinde şöyle konuştu: “Biz halkımıza yeni bir nefes yeni bir ses olmak üzere yola çıktığımızda ‘kuramazlar dediler’, ‘kursalar bile bu kasvetli ortamda yola çıkma cesareti gösterecek adam bulamazlar’ dediler. Ancak bu halkı tanımıyorlardı ve unuttukları bir gerçek vardı: Bu halk en zor şartlarda bağrından yeni bir çığır açacak yüreğe, zihne ve iradeye sahiptir” diyen Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:





‘KURAMAZ’ DEDİKLERİ PARTİMİZİ KURDUK’





“İşte bugün bu yürek, bu zihin ve bu irade Batman’da ayağa kalkmıştır. Onlar kendi oluşturdukları korku ve yasaklar iklimine güveniyorlardı, biz ise halkımıza ve onun engin irfanına güveniyorduk. Nitekim ‘kuramaz’ dedikleri Gelecek Partimizi kısa sürede kurduk ve ülkenin her bir köşesine sinmiş karanlığı ve yeis ortamını dağıtmaya başladık. Pandemi şartlarının getirdiği kısıtlamalara rağmen bugün itibarıyla 66 il ve 305 ilçe atamasını gerçekleştirdik. Seçimlere katılma yeterliliği bakımından kritik bir eşik olan 41 ilde yeter ilçe örgütlenmesi sayısına ulaştık. 72 ilçe kongremizi tamamladık.





İKİNCİ İL KONGRESİ ARDAHAN’DA





Ve işte il kongrelerimizi teşkilat mensuplarımızın azmi ve halkımızın hayır dualarıyla başlatıyoruz. Önümüzdeki salı günü Haziran başında ilk ilçe kongremizi yaparak doğudan yükselen bu ışığa ortaklık eden güzel Ardahanımızda ikinci il kongremizi yapacağız. Bayram sonrasında ise Diyarbakır, Bartın, Konya, İstanbul, Van ve Ankara il kongreleri ile milletimize umut, geleceğimize ışık tutmaya devam edeceğiz.”