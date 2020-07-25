Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'nun partisi seçime katılma yeterliliğine ulaştı /25 Temmuz 2020 18:08

Davutoğlu'nun partisi seçime katılma yeterliliğine ulaştı

Batman il örgütü kongresinde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 66 il ve 305 ilçe atamasını gerçekleştirdiklerini, böylece seçime katılma yeterliliğini sağladıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Batman’daki ilk il kongresinde şöyle konuştu: “Biz halkımıza yeni bir nefes yeni bir ses olmak üzere yola çıktığımızda ‘kuramazlar dediler’, ‘kursalar bile bu kasvetli ortamda yola çıkma cesareti gösterecek adam bulamazlar’ dediler. Ancak bu halkı tanımıyorlardı ve unuttukları bir gerçek vardı: Bu halk en zor şartlarda bağrından yeni bir çığır açacak yüreğe, zihne ve iradeye sahiptir” diyen Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

‘KURAMAZ’ DEDİKLERİ PARTİMİZİ KURDUK’ 

“İşte bugün bu yürek, bu zihin ve bu irade Batman’da ayağa kalkmıştır. Onlar kendi oluşturdukları korku ve yasaklar iklimine güveniyorlardı, biz ise halkımıza ve onun engin irfanına güveniyorduk. Nitekim ‘kuramaz’ dedikleri Gelecek Partimizi kısa sürede kurduk ve ülkenin her bir köşesine sinmiş karanlığı ve yeis ortamını dağıtmaya başladık. Pandemi şartlarının getirdiği kısıtlamalara rağmen bugün itibarıyla 66 il ve 305 ilçe atamasını gerçekleştirdik. Seçimlere katılma yeterliliği bakımından kritik bir eşik olan 41 ilde yeter ilçe örgütlenmesi sayısına ulaştık. 72 ilçe kongremizi tamamladık.

İKİNCİ İL KONGRESİ ARDAHAN’DA 

Ve işte il kongrelerimizi teşkilat mensuplarımızın azmi ve halkımızın hayır dualarıyla başlatıyoruz. Önümüzdeki salı günü Haziran başında ilk ilçe kongremizi yaparak doğudan yükselen bu ışığa ortaklık eden güzel Ardahanımızda ikinci il kongremizi yapacağız. Bayram sonrasında ise Diyarbakır, Bartın, Konya, İstanbul, Van ve Ankara il kongreleri ile milletimize umut, geleceğimize ışık tutmaya devam edeceğiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'nun partisi seçime katılma yeterliliğine ulaştı Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:32