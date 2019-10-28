Davutoğlu'nun partisinde gelişme

Kurucular kuruluna da son şeklinin verilmesinin ardından partinin ismi ve logosu belirlenecek.Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre, yeni parti için kolları sıvayan Davutoğlu, İstanbul ve Ankara’da çalışmalarını sürdürüyor ve çekirdek kadroyla sık sık bir araya geliyor. Her ilde oluşturulan komisyonlar da teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyor.





KURUCULAR KURULU OLUŞTURULUYOR





Kurulacak partinin tüzük ve programının yazım aşaması tamamlanmak üzere olduğu, Kurucular Kuruluna da son şeklinin verildiği kaydedildi. Programda adalet, insan hakları, demokrasi, özgürlük konusunun ön plana çıkacağı belirtilirken, “Yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla sonuna kadar mücadele edilecek”, “akraba ve adam kayırmacılığı olmayacak” ve “adil bir gelir dağılımı” vurgusunun ön plana çıkacağı ifade ediliyor.





Davutoğlu’na yakın bir kaynak, “Kasım sonuna kadar bunu bitirmeye çalışıyoruz. Partileşmeden sonra il başkanları binaları tutacak, kongreler yapılacak” değerlendirmesini yaptı.





İL BAŞKANLARI BİZİMLE BİRLİKTE





Davutoğlu’na yakın kaynak, “Eski il başkanları (AK Parti’den ayrılan) alanlarda çalışıyor. İl başkanlarımız var onlar şu anda bizimle beraber çalışıyor” dedi.





DAVUTOĞLU’NUN PARASI VAR MI?





“Paranız var mı?” sorularına da Davutoğlu’na yakın kaynak, “Bizim partimizi halk kuruyor, hoca (Davutoğlu) buna önderlik ediyor, paramız pulumuz her şeyimiz de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hoca bu işlere falan kafasını takmıyor” değerlendirmesini yaptı.





ANKETLER NE DİYOR?





Davutoğlu’na yakın kaynak anketlerdeki oy oranlarına ilişkin de, “Bazı anket firmaları şunu söylüyor, her gün hocanın trendinin yükseldiğini, son dönemlerde hızlanarak devam ettiğini söylüyorlar. Bu düşüş(AK Parti) orada yaşandıkça, kaçışlar yoğun bir şekilde en gidilecek yer, kendilerine yakın gördükleri parti, kurulacak partiyi, hocanın partisini görüyorlar. O nedenle hocanın partisi hızlı bir şekilde daha parti olmadığı halde Davutoğlu hızlı bir şekilde yukarı doğru oy oranı gidiyor” dedi.