Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun partisinden imalı paylaşım /07 Şubat 2020 20:33

Davutoğlu'nun partisinden imalı paylaşım

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu lideri olduğu Gelecek Partisi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdiği paylaşımlarla dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşım serisinde Albayrak’ın sık sık söylediği “Bakın burası çok önemli” sözleri alaya alınıyor ve ekonomideki karanlık tabloyu ortaya koyan veriler aktarılıyor.

Paylaşımlardan birinde “19 milyon 120 bin TL nedir?” diye soruluyor. Daha sonra “19 milyon 120 bin TL, hazinenin ödediği borcun yalnızca 1 saatlik faizidir. Bu rakam geçen hafta 14 milyon 468 bin tl idi” bilgisi aktarılıyor.

Bir başka paylaşımda ise asgari ücretliye verilen zam tiye alınıyor. "10.13 TL nedir" diye sorulan paylaşımda, asgari ücretliye verilen zammın bir günlük karşılığı olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'nun partisinden imalı paylaşım Sonraki Haber >>

Bariyer kapalıyken geçmeye çalıştı!

Bariyer kapalıyken geçmeye çalıştı!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:42:57