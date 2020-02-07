Davutoğlu'nun partisinden imalı paylaşım

Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşım serisinde Albayrak’ın sık sık söylediği “Bakın burası çok önemli” sözleri alaya alınıyor ve ekonomideki karanlık tabloyu ortaya koyan veriler aktarılıyor.







Paylaşımlardan birinde “19 milyon 120 bin TL nedir?” diye soruluyor. Daha sonra “19 milyon 120 bin TL, hazinenin ödediği borcun yalnızca 1 saatlik faizidir. Bu rakam geçen hafta 14 milyon 468 bin tl idi” bilgisi aktarılıyor.





Bir başka paylaşımda ise asgari ücretliye verilen zam tiye alınıyor. "10.13 TL nedir" diye sorulan paylaşımda, asgari ücretliye verilen zammın bir günlük karşılığı olduğu belirtiliyor.