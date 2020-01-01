Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'nun partisine geçince... /01 Ocak 2020 13:58

Davutoğlu'nun partisine geçince...

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) aktif rol üstlenen Mehmet Atilla Maraş, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçti. Maraş, AKP'den ayrıldığı için eski partisinin kendisine bütün kapıları kapattığını söyledi.

Gelecek Partisi'ne geçince AKP'den ambargo yedi!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden eski Şanlıurfa milletvekili Mehmet Atilla Maraş, Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer alması sebebiyle kendisine AKP tarafından ambargo konulduğunu söyledi. 

Söz TV'nin "Enpolitik" isimli YouTube kanalına konuşan Maraş, Gelecek Partisi'nin kurulmasından hemen sonra jüri üyesi olduğu Mehmet Akif İnan Vakfı'ndan arandığını ve jüri üyeliğinin sonlandırıldığını dile getirdi.

Maraş şunları aktardı: "Vakfın başkanı tarafından arandım. 'Bir partiye üye olduğunuz için sizi jürilikten çıkarmak istiyoruz' dendi."  

KURUCUSU OLDUĞU MÜZE DE KAPATILDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Türkiye'nin ilk Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'ni kurduğunu söyleyen Maraş, müzenin kapatıldığını ve bir süredir faaliyet gösteremediğini ifade etti. 

AKP'nin eski Şanlıurfa milletvekili Mehmet Atilla Maraş, Milli Görüş çizgisinin önde gelen isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Maraş, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçti.

Kültür-sanat konulu bir TV programına da ayda 1 kez konuk olduğunu söyleyen Maraş, "Partinin kuruluşundan sonra televizyon programından da aradılar ve beni bir daha programa konuk etmeyeceklerini söylediler." dedi.

MARAŞ: BEN AYNI İNSANIM, FAKAT AKP'NİN TAVRI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Gelecek Partisi'ne geçtiğinde 'tavırların değiştiğini' anlatan Maraş, "Ben hep aynı insanım, ülkemizin kültürüne, edebiyatına katkısı olan, karşılığında da bir şey beklemeyen biriyim. Ancak Gelecek Partisi'nde yer almaya başladığım için kültür etkinliklerinden alıkonuldum." diye konuştu.  

 
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