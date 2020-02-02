Davutoğlu'nun partisine geçti diye...

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın kardeşi Gürcan Özdağ, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alındı.

Selçuk Özdağ, AKP’den ayrılıp Gelecek Partisi kurucuları arasında yer almasının akabinde kardeşi Gürcan Özdağ’ın genel müdür yardımcılığı görevinden alınmasını şaşkınlıkla karşıladığın söyledi.





ÖZDAĞ: 12 EYLÜL BENİ YARGILADI, AİLEME İLİŞMEDİ







Kardeşinin bakanlığa 1979 yılında üniversite öğrencisi iken girdiğini ifade eden Özdağ, “Bunların hepsi sayın Cumhurbaşkanı’nın (Recep Tayyip Erdoğan) tasarrufu altındaysa bu daha da vahim.” dedi.





Özdağ, kardeşine yönelik baskıyı ise şöyle aktardı: “Kardeşim bana; ‘Eskiden herkes odama gelirdi, ziyaret ederdi. İnsanlar benim odama gelmek istemediler. Selamlaşmak istemediler. Böyle bir şey yaşadık’ dedi.”





Kendisinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde tutuklandığını ifade eden Özdağ, “Ben 12 Eylül 1980’i yaşadım. 12 Eylül’de tutuklandım. Askerler ne babama ne kardeşlerime ne de akrabalarıma ilişti. 12 Eylül hesabı benden sordu. Suçların şahsiliği prensibi vardı.” şeklinde konuştu.





"Burada bir suç yok. Parti kurma çalışması var. Ben o partinin üç dönem milletvekilliğini, genel başkan yardımcılığını yaptım." diyen Özdağ, "Kardeşim görevini düzgün yapan çalışkan biri. Hatta şu anda elinde bir proje var ve devam ettiriyor o projeyi. Bunlar doğru şeyler değil. Eğer partizanlık, militanlık üzerine inşa edilirse o devlet yıkılır." dedi.





AKP'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI KOLTUĞUNDA OTURDU





Uzun yıllar Büyük Birlik Partisi’nde görev yapan Selçuk Özdağ, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Manisa milletvekili oldu.