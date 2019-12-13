Davutoğlu'nun partisine giren Alevi Kültür Dernekleri Başkanına Alevilerden tepki









Ahmet Davutoğlu’nun partinin Kocaeli’deki teşkilatlanmasını yapacak olan Doğan Demir’in kimlere yeni parti için teklif götüreceği ise merak ediliyor. CHP’ye yakınlığı ile bilinen Doğan Demir’in adının ilk ortaya atıldığı günden beri yoğun bir tepki almıştı. Yeni partide Doğan Demri’le birlikte CHP’li bazı isimlerinde geçebileceği iddia ediliyor.





Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer alan AKD Genel Başkanı Doğan Demir’e Alevi toplumundan büyük tepki var. tepkiler sürüyor. “Alevilikte Yezide biat yoktur” diyen PSAKD, Durgun’u yanlıştan dönüm Alevi halkından özür dilemeye ya da ABF’den istifa etmeye çağırdı.





Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir’in Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer almasına ilişkin açıklama yaptı.





Açıklamada, “Aleviler Yezide destek vermeyecek tarihsel bilince sahiptirler” denildi.





Aleviliğin, şerefli bir duruş olduğu vurgulanan açıklamada, yakın tarihin en barbar örgütü IŞİD için “öfkeli gençler”, 10 Ekim katliamından sonra “Bombalar patladıkça oylarımız artıyor”, stratejik derinlik projesinin sahibi, Suriye’de milyonlarca insanın katline sebep olan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kurduğu hatırlatıldı.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





“Hırsızlar çalarken değil paylaşırken kavga edermiş…





Ülkemizi ve başta Suriye olmak üzere, Libya, Irak vs. birçok ülkeyi kan gölüne çevirip yağmalayan, milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edip yüzbinlerce kadına tecavüz edilmesine neden olanlar, şimdi de ülkede demokrasi yok, adalet yok diye nutuk atmaya başlıyor.





Davutoğlu ‘eski’ ortağı AKP’ye diyor ki; ‘Ben ne yaptımsa selefi, cihatçı örgütler, vakıf ve dernekler için yaptım, ama Tayyip Erdoğan hep bana hep bana diyor nerede adalet.’





Bir kere daha gördük ve anladık ki, Yezit Kerbela’da değil. Ama Hüseyin de her yerde.





Davutoğlu’nun peşine takılanlar, siyasetine ortak olanlar, Suriye’de Alevi katliamlarına, Suruç, Diyarbakır, Rojava katliamlarına, 10 Ekim’den, Ezidi kadınlarının pazarlarda satılmasına kadar birçok insanlık suçuna da ortak oluyor demektir.”





Alevi Kültür Dernekleri yönetimi ve üyelerine seslenen PSAKD, “Alevilikte Yezit’e biat yoktur, Alevilikte Hüseyin’e ihanet kabul edilemez, Aleviler Yezit’in kılıcını yalamaz” dedi.





Doğan Demir’i derhal yaptığı yanlıştan dönme ve tüm Alevi halkından özür dileyeme çağıran PSAKD, “Bunu yapmıyorsa derhal Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan istifa etmelidir” diye belirtti.





Her yeri Kerbela’ya çevirenlerin, demokrasiden, kardeşlikten bahsedemeyeceğini vurgulayan PSAKD, “Her yeri Kerbela’ya çevirenler, demokrasiden, kardeşlikten bahsedemez. Herkes safını belirlesin. Ya Hüseyin ya da Yezit…!”