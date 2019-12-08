Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun partisine katılan ünlü iş insanı kim? /08 Aralık 2019 10:47

Davutoğlu'nun partisine katılan ünlü iş insanı kim?

AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraber hareket ettiği ekibi yeni yıldan önce parti tabelasını asmaya hazırlanıyor. Davutoğlu'nun partisine katılan isimler netleşmeye başladı.

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Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz'da oğlu ve eşini kaybeden Nihal Olçok, Davutoğlu'nun partisine katılacağını açıklamıştı. Olçok'un kararı AKP'lilerin tepkisini çekti.

Parti kurmaya sayılı günler kala Odatv'nin haberine göre Davutoğlu'nun ekibine iş dünyasından ilk katılım Avrasya Sanayi ve İşadamları Derneği'nden (ASİAD) geldi.

ASİAD Genel Başkanı, aynı zamanda Başaranlar Yatırım Holding sahibi Ömer Faruk Başaran, Davutoğlu'nun partisine katıldı. Geçen hafta sonu Ahmet Davutoğlu, kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Büyük Abant Oteli'nde kamp yaptı. ASİAD Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, hafta sonu kampa katıldı ve Ahmet Davutoğlu'nun partiye katılma teklifini kabul etti.

Toplantıda teşkilat yapılanması tamamlanan partinin, tüm illerde oluşturulan isim havuzlarından çalışmak isteyenlerle görüşmeler ve atamalar yapıldı. Bir hafta içinde partinin kurulacağı, Ankara’da genel merkez ve İstanbul’da il başkanlığı binalarının tutulduğu belirtildi.
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