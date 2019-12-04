Davutoğlu'nun partisine sürpriz isim!

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda sürpriz bir ismin de yer alacağı iddia edildi.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde oğlunu ve AKP'nin seçim reklam kampanyalarını yürüten eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok'un Bolu'da yapılan kurucular kurulu toplantısına katıldığı, yaptığı konuşmada Davutoğlu'nun samimiyetine inandığını söylediği belirtiliyor.





Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok ile büyük oğlu Abdullah Tayyip,15 Temmuz gecesinde İstanbul Boğaziçi Köprüsü yakınlarında açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

GÜNEŞ AMBLEMİ DE BEĞENİLEN LOGOLAR ARASINDA





T24'ün haberine göre Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide sona yaklaşılıyor. Bolu'da yapılan kurucular kurulu kampının ardından parti tüzüğü ve programında son rötuşların yapıldığı öğrenildi.





İsim ve logonun henüz netleşmediği, "güneş" ambleminin de beğenilenler arasında olduğu belirtildi.