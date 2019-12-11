Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu /11 Aralık 2019 00:39

Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir kuracağı iddia edilen siyasi partinin adı ve logosu belli oldu.

SHABER3.COM

AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin ismi ve logosu kesinleşti.

Davutoğlu ve kurmayları bugün Ankara’da kurulacak partiye son şeklini vermek için bir araya geldi. Davutoğlu ekibine yakınlığı ile bilinen Medya Notu isimli haber sitesi, kurulacak partinin ismini ve logosunu paylaştı. İddia edildiği gibi ne “Bizim Parti” nede “Gelecek Partisi” olmadığı öğrenildi. Partinin adının “Yaşam ve Adalet Partisi (YAP)” olduğu belirtildi.
 
Partinin logosunda ise hilal ve adalet terazisinin yer alması dikkat çekti. Partinin kuruluşu için adım ise bu Perşembe (12 Aralık) atılıyor. “Yaşam ve Adalet Partisi” kuruluş dosyası Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Cuma günü ise geniş bir toplantıyla partinin lansmanı yapılacağı ifade edildi.

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin parti ismini 4 ay önce belirlediği iddia ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yaşam ve Adalet Partisi için başvuru yapıldığı öğrenilmişti. O zamanlar Ankara kulislerinde YAP isminin Ahmet Davutoğlu tarafından kullanılacağı iddia edilmişti.


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