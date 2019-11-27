Samanyolu Haber /Politika / O slogana Erdoğan ne diyecek? /27 Kasım 2019 13:35

O slogana Erdoğan ne diyecek?

24 Haziran 2018'de yürürlüğe giren "Erdoğan tipi başkanlık" sisteminin ilk yılında Türkiye duvara tosladı. Kuvvetler ayrılığının fiilen bitmesi ülkeyi ekonomik krize sürüklerken yeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden isimlerin kuracağı yeni partiler halka "pür parlamenter sisteme dönüş" vaadinde bulunacak.

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13 Eylül'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ahmet Davutoğlu’nun aralık ayının ilk yarısında resmen kurmayı planladığı partinin program ve tüzük taslakları tamamlandı.

Programda, yönetim sistemiyle ilgili olarak “eski parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” yerine Cumhurbaşkanı’nın sembolik olduğu, kuvvetler ayrılığının güçlü şekilde vurgulandığı “pür parlamenter sistem” için taahhütte bulunulacak. 

60 kişi olarak düşünülen kurucular kurulunda ise sayının artacağı belirtiliyor.

KURUCULARLA BİRLİKTE ANKARA'DA ÇALIŞMA KAMPI

Cumhuriyet’in haberine göre; Davutoğlu’nun, kurucular kurulu listesi oluştuktan sonra tüzük ve program taslaklarına son şeklinin verilmesi için kurucularla birlikte Ankara’da bir çalışma kampı düzenleyeceği belirtiliyor. 

Bu toplantıda, partinin adı ve ambleminin ne olacağı, kuruluş tanıtımının nasıl yapılacağı da netleştirilecek.

Davutoğlunun ekibi partinin genel merkezi için İyi Parti’nin yakınlarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın kiralanması üzerinde duruyor.
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