"Torbacı ekibi bir telefonla hazır"

Artı TV'de yayınlana programda konuşan Demirdöğen, "çok ciddi bir organizasyondan bahsediyorum, çok emin olmasaydım paylaşmayacaktım. Bunu o camiayla çok yakından ilişkisi olan insanlardan öğrendim. Onlardan aldığım bilgidir" diyerek, bu saldırıların organizasyon şemasını çizdi:





"MİLLİYETÇİ CAMİAYA YAKIN BİRİ"





"Belki size şaşırtıcı gelecek şimdiki söyleyeceklerim. Ankara'da bir süredir şu konuşuluyor: Ankara'da yasa dışı ilişkilerle, işlerle ilgilenen bir kişi var. Bu milliyetçi camiaya çok yakın biri. Buna bağlı olarak da sokakta torbacılık yaptığı iddia edilen, başıboş gezen, işi gücü olmayan insanlar var. Bir yerlerde bekliyor bunlar. Genel merkezin tweetlerini okuyan, herkesin değil ama belirli kişilerin, onların mesajını alan birileri bu yasa dışı işlerle uğraşan kişiyi arıyor ve o kişiye gereğinin yapılmasını rica ediyor, tavsiyede bulunuyor. Sonra o kişiye HTS kayıtlarından hedef gösterilen kişilerin nerelerde olabileceği söyleniyor, anlık bildiriliyor. Çok ciddi bir organizasyondan bahsediyorum, çok emin olmasaydım paylaşmayacaktım. Bunu o camiayla çok yakından ilişkisi olan insanlardan öğrendim. Onlardan aldığım bilgidir. Emniyet içerisinde de uzantıları var bunların. Ankara'nın çeşitli yerlerinde büroları var ve bürolara bu bilgiler gidiyor. Organize edilmiş saldırgan tipler oralara sevk ediliyor ve oralarda infaza girişiyorlar."





'VERİLEN GÖREV, ÖLDÜRMEDEN AĞIR HASAR VERME'





Bu organizasyonun dört ayağı olduğunu söyleyen Demirdöğen, "Birinci ayağı siyaset, ikincisi emniyet, üçüncüsü 'mafya' ve dördüncüsü de emniyetin dışında bürolarda örgütlenmiş emniyet bağlantılı kişiler. Onlar da sevk ve idareden sorumlular. Böyle bir çark kurulmuş vaziyette. Bilgiyi alıyorlar ve oradan da infaza gidiyorlar. Verilen görev de öldürmeden ağır hasar verme üzerine kurulu."





'AKP YARGIYI, DİĞER ORTAK FİZİKİ ŞİDDETİ KULLANIYOR'





"Amaç sindirmek" diyen Demirdöğen, "AKP tarafı hukuku, yargıyı kullanıyor; diğer ortak da fiziki şiddeti araç olarak kullanıyor. Bunun üzerinden insanlara korku salınıyor. Devletin resmi güvenlik güçleri insanlara sokakları dar ederek, insanları yerlerde sürükleyerek meşruiyet kazandırdıkları bir şiddet uygularken öteki de gayri resmi şiddet uyguluyor. Böylece bir şiddet sarmalı içerisinde hukuk sopası ve sokak sopası şeklinde uygulanıyor" diye konuştu.





'CESARET ALDIKLARI NOKTA ÇUBUK'TAKİ LİNÇ GİRİŞİMİ'





Denmirdöğen ayrıca, "Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıdan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili bir soruşturma başlatıyor. Soruşturma sürdürülürken bakıyorsunuz, Özdağ'a yönelik saldırıyı meşrulaştıran hatta öven, tweetler atan MHP il başkanları, delegeleri, yöneticileri dün akşamdan beri de Başsavcı Vekilini hedefe koymuş vaziyetteler ve 'Sen kimin adamısın?', 'Sen ne hakla bunu soruşturursun?' demeye getiriyorlar. Çünkü cesaret aldıkları nokta ne? Çubuk saldırısı, Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi" dedi.