Samanyolu Haber /Dünya / Dayanamadı: Bariz yanlış konuşuyor! /18 Ağustos 2020 15:53

Dayanamadı: Bariz yanlış konuşuyor!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Yeni Zelanda'da Covid-19 vaka sayılarında büyük bir artış olduğunu söylemesinin ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den yanıt geldi. Başbakan Ardern, Trump'ın açıklamalarının "bariz bir şekilde yanlış" olduğunu söyledi.

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Ardern salı günü Trump'ın Yeni Zelanda'ya ilişkin açıklamalarına, "Takip edenler, Yeni Zelanda'da bir günde bildirilen 9 yeni vakanın ABD'de kaydedilen on binlerce vakayla kıyaslanamayacağını kolayca görecektir" şeklinde karşılık verdi.

Euronews'te yer alan haberde Ardern, Trump'ın açıklamalarını "bariz bir şekilde yanlış" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Yeni Zelanda Covid-19 salgınıyla mücadelesinde takdir toplayan ülkelerden biri olmuştu. Jacinda Ardern haziran ayında ülkesinde salgının bittiğini, son Covid-19 hastasının taburcu olduğunu açıklamıştı.

102 gün ülke içi Covid-19 vakasına rastlanmayan Yeni Zelanda'da geçtiğimiz hafta yeni vakaların ortaya çıkmasıyla Auckland kentinde kısıtlamalar yeniden başlamıştı.

ABD Başkanı Trump pazartesi günü Minnesota'daki bir kampanya mitinginde Yeni Zelanda'da vakaların yeniden ortaya çıktığını hatırlatarak bu ülkeyi örnek gösterenleri eleştirdi.

Trump, Yeni Zelanda'daki vaka sayılarında büyük bir artış olduğunu belirterek "Bu korkunç, biz bunu istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da salgının başlangıcından bu yana 1300 Covid-19 vakası kaydedildi.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise vaka sayıları 5 milyonu, can kayıplarıysa 170 bini aştı.
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