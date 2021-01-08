"Signal kullanın" çıkışı!

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları tedirgin edecek şekilde sözleşmeyi değiştirdi.





Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın kurucusu milyarder işadamı Elon Musk da WhatsApp’ın tek taraflı değişikliğine karşı alternatif uygulama tavsiyesinde bulundu.





Elon Musk, 41 milyon takipçisi bulunan şahsi Twitter hesabı üzerinden "Use Signal/Signal kullanın" mesajı verdi.





Daha önce birçok defa WhatsApp'ın daha güvenli alternatifi olarak karşımıza çıkan "Signal", Musk'ın measjından sonra Google'da en fazla aranan kelime oldu.





SİGNAL NASIL ÇALIŞIYOR?





Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut.





Signal uygulamasının avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik.





Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.





Edward Snowden ve Twitter’ın genel müdürü Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.





WHATSAPP ŞAHSİ VERİLERİ FACEBOOK İLE VERİ PAYLAŞACAK





WhatsApp tarafından açıklanan ve 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek.





Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri ile daha birçok veri Facebook’un yanı sıra şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacak.