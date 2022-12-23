Samanyolu Haber /Politika / DBP Genel Merkezi’ne polis baskını: Çok sayıda gözaltı var /23 Aralık 2022 13:32

DBP Genel Merkezi’ne polis baskını: Çok sayıda gözaltı var

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Ankara’daki Genel Merkezi ile Diyarbakır’da bulunan Danışma Bürosu’na düzenlenen polis baskınında birçok parti yöneticisi gözaltına alındı.

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DBP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu sabah Ankara Genel Merkezimiz, Amed Genel Merkez Danışma Bürosu ve birçok İl binamız basıldı. Eş Genel Başkanımız Keskin Bayındır ve birçok parti yöneticimiz gözaltına alındı. Faşizm şunu bilsin ki, baskı politikaları asla sonuç vermeyecektir.

Baskılarla, gözaltılarla siyasi soykırım operasyonlarıyla, bizleri yıldıramayacağınızı birçok defa deneyimlediniz. Faşizme boyun eğen, geri adım atan tek bir Kürt göremeyeceksiniz, buna siyasi ömrünüz yetmeyecek.”
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