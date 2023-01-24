Samanyolu Haber /Dünya / Dört Trump taraftarı 'İsyana tevik'ten suçlu bulundu /24 Ocak 2023 09:20

Dört Trump taraftarı 'İsyana tevik'ten suçlu bulundu

Başkan Donald Trump'ı zorla iktidarda tutmak için komplo kurmakla suçlanan aşırı sağcı aşırılık yanlılarının ikinci büyük davasında, Oath Keepers (Yemin Muhafızları) milis grubunun dört üyesi, 6 Ocak 2021 Kongre baskınında isyana teşvik komplosu kurmaktan suçlu bulundu .

SHABER3.COM

Joseph Hackett, Roberto Minuta, David Moerschel ve Edward Vallejo aleyhindeki karar, farklı bir jürinin, grubun lideri Stewart Rhodes'u, Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanmasını durduran öfkeli kalabalığın saldırısında suçlu bulmasından haftalar sonra geldi.

Bu, aynı zamanda Proud Boys'un eski lideri ve dört yardımcısı hakkında isyana teşvik suçundan mahkumiyet kararı çıkartmaya çalışan Adalet Bakanlığı için bir başka büyük zafer.

Amerikan demokrasisine saldırı planı yapmakla suçlanan aşırı sağcı Proud Boys'un lideri Henry "Enrique" Tarrio ve grubun diğer dört üyesinin, 2020 başkanlık seçimini kaybettikten sonra eski Başkan Donald Trump'ı iktidarda tutmak için güç kullanarak isyana karıştığını suçlamasıyla yargılandığı dava 12 Ocak’ta başlamıştı

Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Proud Boys davası, Adalet Bakanlığı'nın isyana teşvik komplosu kurmak iddiasıyla aşırılık yanlısı grupları sorumlu tuttuğu üçüncü dava olma niteliği taşıyor.

The trials are some of the most serious cases brought so far in the sweeping Jan. 6 investigation, which continues to grow two years after the riot. The Justice Department has brought nearly 1,000 cases and the tally increases by the wee

Jüri üyeleri, üç gün boyunca yaklaşık 12 saat mütalaada bulundu. Yargıç, ceza için bir tarih belirlemedi.

Davalar, baskından iki yıl sonra genişlemeye devam eden kapsamlı 6 Ocak soruşturmasında şimdiye kadar görülen en ciddi davalardan bazıları. Adalet Bakanlığı bugüne kadar yaklaşık bin dava açtı ve bu sayı her geçen gün artıyor

Trump yanlılarının Kongre binasına girdiği olayda beş kişi ölmüş, 6 Ocak günü Kongre binasında olan dört polis memuru intihar etmişti.

Washington başsavcılığı yetkilileri bu davaların, başka aşırılık yanlısı gruplara karşı da bir uyarı niteliği taşımasını umduklarını belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dört Trump taraftarı 'İsyana tevik'ten suçlu bulundu Sonraki Haber >>

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:17:23