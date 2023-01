Dört Trump taraftarı 'İsyana tevik'ten suçlu bulundu

Joseph Hackett, Roberto Minuta, David Moerschel ve Edward Vallejo aleyhindeki, farklı bir jürinin, grubun lideri Stewart Rhodes'u, Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanmasını durduran öfkeli kalabalığın saldırısında suçlu bulmasından haftalar sonra geldi.Bu, aynı zamanda Proud Boys'un eski lideri ve dört yardımcısı hakkında isyana teşvik suçundan mahkumiyet kararı çıkartmaya çalışan Adalet Bakanlığı için bir başka büyük zafer.Amerikan demokrasisine saldırı planı yapmakla suçlanan aşırı sağcı Proud Boys'un lideri Henry "Enrique" Tarrio ve grubun diğer dört üyesinin, 2020 başkanlık seçimini kaybettikten sonra eski Başkan Donald Trump'ı iktidarda tutmak için güç kullanarak isyana karıştığını suçlamasıyla yargılandığı dava 12 Ocak’ta başlamıştıDavanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.Proud Boys davası, Adalet Bakanlığı'nın isyana teşvik komplosu kurmak iddiasıyla aşırılık yanlısı grupları sorumlu tuttuğu üçüncü dava olma niteliği taşıyor.The trials are some of the most serious cases brought so far in the sweeping Jan. 6 investigation, which continues to grow two years after the riot. The Justice Department has brought nearly 1,000 cases and the tally increases by the weeJüri üyeleri, üç gün boyunca yaklaşık 12 saat mütalaada bulundu. Yargıç, ceza için bir tarih belirlemedi.Davalar, baskından iki yıl sonra genişlemeye devam eden kapsamlı 6 Ocak soruşturmasında şimdiye kadar görülen en ciddi davalardan bazıları. Adalet Bakanlığı bugüne kadar yaklaşık bin dava açtı ve bu sayı her geçen gün artıyorTrump yanlılarının Kongre binasına girdiği olayda beş kişi ölmüş, 6 Ocak günü Kongre binasında olan dört polis memuru intihar etmişti.Washington başsavcılığı yetkilileri bu davaların, başka aşırılık yanlısı gruplara karşı da bir uyarı niteliği taşımasını umduklarını belirtiyor.