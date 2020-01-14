Samanyolu Haber /Gündem / Dedektif: İzini bulduk /14 Ocak 2020 15:39

Dedektif: İzini bulduk

Çiftlik Bank mağdurları vatandaşı 500 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın’ın izini bulmak için dedektif tuttu. Dedektif Mehmet Uzuner, "Brezilya’da olduğunu biliyoruz" dedi.

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Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL’nin üzerinde parayla kayıplara karışan Mehmet Aydın, önce Uruguay’da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi. Hakkındaki son iddia ise Ukrayna’da intihar ettiği oldu. Söylentilerin ardından Çiftlik Bank mağdurları Aydın'ı bulması için bir dedektifle anlaştı.
Dedektif Mehmet Uzuner çalışmalarını şöyle anlattı:

“Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın’ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu doğru değil. Aydın’ın Brezilya’da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor. Aydın’ın ev adresi, kullandığı arabalar, gittiği mekanları fotoğraflayıp görüntüleri avukatlara ileteceğiz. Onlar da bu bilgilerle adli mercilere başvuracaklar.”
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