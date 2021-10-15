Samanyolu Haber /Gündem / Dedeoğlu ailesinin katledilmesinde 'savcılık kılını kıpırdatmadı' /15 Ekim 2021 11:23

Dedeoğlu ailesinin katledilmesinde 'savcılık kılını kıpırdatmadı'

Konya'nın Meram ilçesinde katledilen 7 kişilik Dedeoğlulları ailesinin talep ettiği koruma tedbiri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkate alınmadı. Koruma talebi Konya Valiliği'ne bildirilmeyen 7 kişilik aile, geçtiğimiz 12 Mayıs günü husumetli oldukları komşuları tarafından katledildi. Veli Keleş ile oğlu Ali Keleş arasındaki konuşma ise dikkat çekti.

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Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde Dedeoğlu Ailesi’nin evini basan silahlı saldırgan Mehmet Altun, evde bulunan 7 kişiyi öldürmüştü. Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğlu hayatını kaybederken saldırgan evi ateşe verip kaçmıştı.

İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında Konya'nın Meram ilçesinde katledilen 7 kişilik Dedeoğlu ailesi hakkında çarpıcı bilgiler yer aldı.

Saymaz'ın ulaştığı mahkeme tutanağında ailenin talep ettiği koruma tedbirinin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Meram Kaymakamlığı'na bildirilmediği görüldü.

"Karabulut'un iki kez dilekçeyle başvurduğu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye koruma tedbiri alınması için kılını kıpırdatmadı" diyen Saymaz, Meram Kaymakanlığı'nın verdiği yanıttaki geçen şu sözleri okuyucuları ile paylaştı:

"Avukat Karabulut tarafından 12 Mayıs 2021'de meydana gelen olay tarihinde veya vekil tayin edildiği 7 Haziran 2021'den sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Emniyet Müdürlüğü'nden maktüller lehine koruma tedbiri talep edildiğine dair belge kaydına rastlanılmamıştır."



'KÜRTLER USLANDI MI?'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söz konusu katliamın etnik nedenler ile değil, aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştiğine yönelik sözlerini de hatırlatan İsmail Saymaz; ailenin öldürülmesinden sorumlu Veli Keleş ile oğlu Ali Keleş arasındaki telefon konuşmasını da paylaştı.

O konuşma şöyle:

"Veli: Kürtler uslandı mı gayrı?

Ali: Kürtler uslandı.

Veli: Çıkmış mı şeyden?

Ali: He, iki gün yatırmışlar. Ameliyat olacaktı, olmayacaktı; doktorlar karar vermiş iki günde.

Veli: Olmuş mu?

Ali: Ameliyat olmamış. İkinci günü çıkartmışlar zaten biz adliyenin oralardayken.

Veli: Öbürlerinde var mıydı hasar?

Ali: Valla kızının birinin kol kırık. Koca Kürdün kol kırık.

Veli: Kürdün?

Ali: He. Ondan sonra Metin'in kafalarda kesik diye geçiyor gayrı.

Veli: Kesik mi?

Ali: He. Koca kızının parmağı kırık. Barış da bir hafta kadar toparlar zaten. Ortanca kızının da kolu kırıktı.

Veli: Küçük kızında bir şey yok değil mi?

Ali: Küçük kızında bir şey yok.

Veli: O var ya, biz gittikten sonra evi yıkmışlar dökmüşler. Ayşe ablaya söyle. Orada şahit bulsun mahalleden. "
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