Dediğini yaptı! Beş Zincir markete soruşturma

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.







Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.







Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız" ifadesi kullanıldı.





ENFLASYONLA BAŞA ÇIKAMAYAN ERDOĞAN SUÇU MARKETLERE YÜKLEMEK Mİ İSTİYOR?





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, fahiş fiyat konusunda zincir marketlere düzenleme getirileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan, "Fahiş fiyat konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz problem başlıkları neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:





"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır."





Erdoğan, "Tek problem zincir marketler mi?" sorusuna karşın da şunları kaydetmişti:





"Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır."