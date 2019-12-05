Dedikodu videosu Trump'u öfkelendirdi, zirveyi erken terk etti

Aralarında Britanya lideri Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu bir grup liderinin Donald Trump ile alay ettiği iddia edilen videonun ortaya çıkmasından sonra öfkeli olduğu gözlemlenen ABD lideri NATO zirvesi için bulunduğu Londra'dan erken ayrıldı.







Sosyal medyada paylaşılan "dedikodu" videosunda dünya liderlerinin "plansız ve uzun basın toplantılarından" bahsettiği duyuluyordu. ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Toplantılar sona erdiğinde Washington'a döneceğim. Kapanışta basın toplantısı yapmayacağız çünkü son iki günde birçok kez yaptık. Herkese iyi yolculuklar" yazdı.





Trump, sonuç bildirgesi yayınlandıktan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gazetecilerin sorularını yanıtlarken videoda bulunanlardan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "iki yüzlü" dedi. Kanada'nın NATO üyelerinin yapması gerektiği gibi gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde ikisini savunmaya yatırmadığını söylerken, "Gerçek şu ki; yüzde ikiyi ödemediğini yüzüne vurdum ve sanırım o bu durumdan pek memnun olmadı" dedi.





Günün ilerleyen saatlerinde Trump bir sosyal medya paylaşımında daha bulunarak "Yalan haberci medyanın kendisini küçük düşürmek için her şeyi yaptığını" ve "Londra'daki zirvenin çok başarılı geçtiğini" ifade etti.





Trudeau açıklamalarda bulunurken sosyal medyada paylaşılan videoya da değinerek, "Dün Başkan(Trump) ile çok iyi bir görüşme yaptık. Dün akşam görüşmeden önce plansız bir basın konferansı yapıldığına göndermede bulundum. Bu basın toplantısında yer almaktan mutlu oldum ancak kesinlikle kayda değerdi" dedi.





Britanya Başbakanı Johnson da kendisine video sorulunca kafasını sallayarak, "Bu tamamıyla saçmalık. Bunlar nereden geliyor anlamıyorum" diye yanıt verdi.