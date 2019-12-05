Samanyolu Haber /Dünya / Dedikodu videosu Trump'u öfkelendirdi, zirveyi erken terk etti /05 Aralık 2019 10:00

Dedikodu videosu Trump'u öfkelendirdi, zirveyi erken terk etti

Basına düşen 'dedikodu' videosunun ardından öfkeli olduğu gözlemlenen Trump, NATO ziyaretini kısa kesti

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Aralarında Britanya lideri Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu bir grup liderinin Donald Trump ile alay ettiği iddia edilen videonun ortaya çıkmasından sonra öfkeli olduğu gözlemlenen ABD lideri NATO zirvesi için bulunduğu Londra'dan erken ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan "dedikodu" videosunda dünya liderlerinin "plansız ve uzun basın toplantılarından" bahsettiği duyuluyordu. ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Toplantılar sona erdiğinde Washington'a döneceğim. Kapanışta basın toplantısı yapmayacağız çünkü son iki günde birçok kez yaptık. Herkese iyi yolculuklar" yazdı.

Trump, sonuç bildirgesi yayınlandıktan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gazetecilerin sorularını yanıtlarken videoda bulunanlardan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "iki yüzlü" dedi. Kanada'nın NATO üyelerinin yapması gerektiği gibi gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde ikisini savunmaya yatırmadığını söylerken, "Gerçek şu ki; yüzde ikiyi ödemediğini yüzüne vurdum ve sanırım o bu durumdan pek memnun olmadı" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde Trump bir sosyal medya paylaşımında daha bulunarak "Yalan haberci medyanın kendisini küçük düşürmek için her şeyi yaptığını" ve "Londra'daki zirvenin çok başarılı geçtiğini" ifade etti.

Trudeau açıklamalarda bulunurken sosyal medyada paylaşılan videoya da değinerek, "Dün Başkan(Trump) ile çok iyi bir görüşme yaptık. Dün akşam görüşmeden önce plansız bir basın konferansı yapıldığına göndermede bulundum. Bu basın toplantısında yer almaktan mutlu oldum ancak kesinlikle kayda değerdi" dedi.

Britanya Başbakanı Johnson da kendisine video sorulunca kafasını sallayarak, "Bu tamamıyla saçmalık. Bunlar nereden geliyor anlamıyorum" diye yanıt verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dedikodu videosu Trump'u öfkelendirdi, zirveyi erken terk etti Sonraki Haber >>

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:35