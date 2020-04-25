Samanyolu Haber /Dünya / Dedikodular doğru... Çin'den doktor ekibi gitti /25 Nisan 2020 09:08

Dedikodular doğru... Çin'den doktor ekibi gitti

Reuters ajansı, Çin hükümetinin, daha önce CNN ve diğer ABD'li medya kuruluşları tarafından durumunun kritik olduğu haberleştirilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için ülkeye sağlık uzmanları gönderdiğini iddia etti.

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Reuters, 'konuya aşina üç kaynağa' dayandırdığı haberinde, Çinli sağlık uzmanlarının yer aldığı bir heyetin, sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gittiğini duyurdu.

İddia, Kim'in sağlık durumu hakkında ABD merkezli basın kuruluşları tarafından servis edilen haberlerin ardından geldi.

Ajansa konuşan iki kaynak, Pekin'den Kuzey Kore'ye sehayat eden heyete, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi'ne bağlı kıdemli bir üyenin başkanlık ettiğini söyledi.

Haberde, kaynakların 'konunun hassasiyeti' nedeniyle kimliklerinin açıklanmamasını talep ettiği belirtti.

Diğer yandan ajans, söz konusu departman ve Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediğini ileri sürdü.

Seul merkezli haber portalı Daily NK ise Kuzey Kore liderinin, 12 Nisan'da  kardiyovasküler bir cerrahi prosedür uygulandıktan sonra iyileştiğini kaydetti.

Reuters'a konuşan ve ABD istihbaratına yakın olduğu belirtilen bir kaynak da Kim Jong-un'un sağlık sorunlarının olduğunun bilindiğini ancak ciddi biçimde hasta olduğu veya nihayetinde halkın karşısına çıkamayacağı sonucuna varmak için hiçbir nedenlerinin olmadığını ifade etti.

CNN kanalı, Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve durumunun 'ciddi' olduğunu iddia etmiş, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.

Güney Kore ise, 'Kuzey Kore'de özel bir hareket tespit edilmediğini' açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.
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