Deepfake aracılığıyla 25 milyon dolar dolandırıldılar

Hong Kong polisi daha önce dünyanın bilinen en büyük deepfake dolandırıcılığını ortaya çıkarmış ancak olaya karışan şirketin kimliğini açıklamamıştı.





Polis, olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi. Arup'un Doğu Asya Başkanı Andy Lee, görevinde sadece bir yıl kaldıktan sonra dolandırıcılığı takip eden haftalarda istifa etmişti.





“Sahte ses ve görüntülerin kullanıldığını teyit edebiliriz” diyen şirket, olayın halen soruşturuluyor olması nedeniyle ayrıntı vermekten kaçındı. Açıklamada, “Mali istikrarımız ve ticari faaliyetlerimiz etkilenmedi ve iç sistemlerimizden hiçbiri tehlikeye girmedi” denildi.





Hong Kong'da dolandırıcılar bir video konferans sırasında finansal transferler için üst düzey bir yöneticinin dijital olarak klonlanmış bir versiyonunu kullanınca İngiliz mühendislik şirketi Arup 25 milyon dolar kaybetti.Financial Times'ın haberine göre İngiliz mühendislik grubu Arup, deepfake (mevcut bir görüntünün yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü) teknolojisi ile 25 milyon dolar dolandırıldı.FT, bu şirketin dünya çapında yaklaşık 18 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık geliri 2 milyar sterlinden fazla olan Arup olduğunu doğruladı. Konuya aşina iki kaynak, Arup'un bu dolandırıcılığın hedefi olduğunu söyledi.Hong Kong emniyetinden Başkomiser Baron Chan, şirketin CFO'sunu taklit eden dijital bir kopyanın katıldığı bir video konferansın ardından, personelin beş Hong Kong banka hesabına toplam 15 transfer yaptığını söylemişti.Konuyla ilgili bir soru üzerine Arup da olayı doğrulayarak “Hong Kong'da yaşanan bir dolandırıcılık olayını polise bildirdiklerini” belirtti.Dava, deepfake teknolojisinin siber suçlular tarafından şirketleri veya hükümetleri hedef almak için kullanılabileceği tehlikesinin altını çizdi.Bu ay uluslararası reklam ajansı WPP de başarısız bir deepfake dolandırıcılığının hedefi olduğunu bildirmişti.Danışmanlık şirketi Forrester'da analist olan Liu Meng, birçok şirket, banka ve yasa koyucunun deepfake gibi yeni dolandırıcılık biçimleri konusunda farkındalıklarının olmadığını söyledi.