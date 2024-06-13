Deepfake tuzağı sosyal medyada 'beklenenden daha hızlı' yayılıyor

Euronews'te yer alan habere göre deepfake içerikler siber suçlular, hacktivistler, sahte haber kuruluşları tarafından beklenenden daha hızlı kullanılan bir araç haline geldi



Deepfake içerikleri izleme şirketi Sensity tarafından bugün yayınlanan rapor, teknolojinin yarattığı farklı tehditlerin durumunu inceliyor.



Raporda "Siber suçlular, hacktivistler, düşman ülkeler, dolandırıcılar, sahte haber kuruluşları ve siber askerler, yapay zeka teknolojilerini saldırı ve dolandırıcılık için, kamu ve özel sektördeki herkesin beklediğinden daha hızlı bir şekilde dahil ettiler" ifadeleri yer alıyor.



2018 yılında kurulan Avrupalı şirket, raporu oluşturmada 2023 ve 2024'ün ilk yarısında deepfake'lerin yarattığı riskler hakkında bilgi toplamak için müşterilerinden aldığı anonim verileri kullandı. Raporun vurguladığı ilk nokta, teknolojilerin artan karmaşıklığı ve mevcut olan araçların bolluğu.



Politikacılar en çok taklit edilen kategori



Deepfake teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinin yaklaşık yüzde 40'ını politikacılar oluştururken, onları yaklaşık yüzde 30 ile ünlüler takip ediyor.



İşletmeler ise hiper-gerçekçi taklitlerin yaklaşık yüzde 20'sini temsil ediyor.



Siyasetçiler çoğunlukla seçimleri etkilemek ya da kamuoyunu yönlendirmek amacıyla yanlış beyanlarda bulunan taklitlerinin hedefi oluyor.



Ukraynalı bir politikacının Moskova'daki terör saldırısının arkasında ülkesinin olduğunu söylediği sahte bir TV röportajı deepfake örneği olarak yer verildi.



Raporda yaklaşan ABD seçimleriyle ilgili olarak "Seçim kampanyası henüz erken bir aşamada olmasına rağmen, özellikle ön seçim döneminde Donald Trump'ın rakiplerine karşı yapılan deepfake silahlanmasına dair ilk kanıtları bulduk" denildi.



Dolandırıcılık giderek daha fazla deepfake içeriyor



Ünlüler ve işletmeler sıklıkla dolandırıcılıkta kullanılan deepfake teknolojisinin kurbanı oluyor.



Örneğin yakın zamanda yapılan bir deepfake dolandırıcılara 23 milyon Avro aktarılmasına yol açmıştı.**



Tom Hanks, Elon Musk ya da YouTuber MrBeast gibi birçok ünlü, dolandırıcılığı teşvik etmek için taklit edildi.



Rapora göre, dolandırıcılıklar genellikle viral potansiyeli ve reklam alma olasılığı nedeniyle sosyal medyada paylaşılıyor ve bu da dolandırıcıların ticaret, kumar veya kripto ile ilgilenme olasılığı daha yüksek olan belirli gruplara daha rahat ulaşmasını sağlıyor.



Ticaret, deepfake ile yapılan dolandırıcılıkların yüzde 35 ile açık ara en çok hedef aldığı sektör. Bunu her ikisi de yaklaşık yüzde 15 olan perakende ve kumar takip ediyor. Kamu sübvansiyonları dolandırıcılığı ise yüzde 12,5 olarak belirtiliyor.



Raporda ayrıca, çevrimiçi bankacılık veya finansal hizmetlere erişim için biyometrik doğrulamanın atlanmasını içeren yüksek teknoloji dolandırıcılık girişimlerinin de altı çiziliyor.



Deepfake dedektörü pazarı



Birçok kişi, yapay zeka tarafından üretilen fotoğraf ve video içeriklerini tespit etmek için yeni teknikler geliştiren Big Tech'i yakalamaya çalışıyor.



Sensity, değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmek için pikselleri ve dosya yapısını analiz eden kendi aracına sahip.



Intel, 2022 yılında ışığın yüzdeki kan damarlarıyla nasıl etkileşime girdiğini inceleyen gerçek zamanlı bir deepfake dedektörü piyasaya sürdü.



Meta'nın platformları da yakında kullanıcılarına yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği sunacak.