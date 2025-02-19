DeepSeek kullanıcı verilerini TikTok'a satıyor

Güney Kore'nin veri koruma otoritesi Yonhap Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "DeepSeek'in ByteDance ile iletişim içinde olduğunu doğruladık" dedi. Siber güvenlik şirketi Security Scorecard da 10 Şubat'ta DeepSeek'te "ByteDance'e ait hizmetlere yönelik birden fazla doğrudan referans" olduğunu öne süren bir yazı yayımladı.



DeepSeek'in Android uygulamasını inceleyen şirket, DeepSeek'in ByteDance'in analitik ve performans izleme altyapısıyla derin bir entegrasyon içinde olduğunu bulduğunu belirtti. Security Scorecard, DeepSeek'in "kullanıcı davranışı ve cihazlara ait verilerinin ByteDance sunucularına gönderilme olasılığı" konusunda uyarıda bulundu.



Güney Kore'de yetkililer DeepSeek ile ByteDance arasında bir bağlantı bulunmasına rağmen "hangi verilerin ne ölçüde aktarıldığının henüz doğrulanmadığını" söylüyor. DeepSeek'in kurumla işbirliği yaptığı ve Güney Kore gizlilik yasalarını göz ardı ettiğini kabul ettiği belirtildi. DeepSeek'in kullanımını halihazırda sınırlamış olan Güney Kore, yapay zeka asistanını Cumartesi akşamı uygulama mağazalarından da kaldırdı.



DeepSeek'e İtalya'da erişim engeli getirilmesinin ardından, Tayvan, Avustralya ve Güney Kore uygulamanın kamu cihazlarında kullanımı yasaklamıştı. ABD Kongresi'nde de benzer bir yasak için hazırlıklar yapılıyor. İtalya'da 29 Ocak'ta uygulama mağazalarında DeepSeek indirilemez duruma getirilmişti. Ülkede yasağa gerekçe olarak, kişisel verilerin toplanması ve saklanmasına dair bilgi taleplerine şirketin verdiği yanıtın "tamamen yetersiz" olması gösterildi.



Piyasalarda ve teknoloji sektöründe fırtına yaratan Çin merkezli yapay zeka asistanı DeepSeek, kişisel verilerin toplanması ve saklanmasına yönelik endişelerden dolayı 3 Şubat'tan itibaren Tayvan'da ardından Avustralya'da ve sonra Güney Kore'de kamuya ait cihazlarda yasaklandı. ABD Kongresi'nde de benzer bir yasak için başvuru hazırlıkları söz konusu. Yasanın geçmesi durumunda ABD'de kamu kurumlarına DeepSeek ve ana şirketi High Flyer tarafından geliştirilen tüm uygulamaları kamuya ait cihazlardan kaldırmaları için 60 gün süre tanınacak.



DeepSeek, gizlilik politikasına göre, kullanıcılardan fazla miktarda kişisel bilgi topluyor ve bu bilgiler Çin'deki "güvenli sunucularda" saklanıyor. Bu veriler, hesap oluştururken girilen e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, metin ve ses dahil olmak üzere kullanıcı girişi ve sohbet geçmişleri, telefon modeli ve işletim sistemi gibi teknik bilgileri içeriyor. DeepSeek bu bilgileri, "güvenlik, emniyet ve istikrarını" artırarak kendisini geliştirmek için kullandığını söylüyor ve bu bilgileri hizmet sağlayıcılar, reklam ortakları ve kendi şirket grubu gibi diğer aktörlerle paylaşacağını belirtiyor.



Dijital gizlilik üzerine çalışan ExpressVPN'ten Lauren Hendry Parsons, "DeepSeek'in teknolojik potansiyeli, özellikle gizlilik politikasının şartları konusunda ciddi endişeler var" diyor. Parsons, verilerin "kullanıcı ile hizmet dışındaki eylemlerini eşleştirmeye yardımcı olmak için" kullanılabileceğini belirten bölümüne vurgu yapıyor ve bunun "gizliliğiyle ilgili endişe duyan herkes için bir alarm" olduğunu söylüyor.



Oxford Information Labs'ın CEO'su Emily Taylor, "Web veya uygulama ile erişilebilen herhangi bir yapay zeka modeli için, kendisine sorulan ya da kendisinden istenenler, o modelin yapımcıları için kullanılabilir hale gelir" diyor ve ekliyor: "Bu nedenle, gizli veya ulusal güvenlik alanlarında çalışan herkesin bu risklerin farkında olması gerekir". Salford Üniversitesi'nden Dr. Richard Whittle da uygulama ile ilgili "veri ve gizlilik konusunda çeşitli endişeleri" olduğunu, ancak ABD'de kullanılan modellerle ilgili de "birçok endişe" olduğunu söyledi: "Kullanıcı her zaman dikkatli olmalı".