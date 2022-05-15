Samanyolu Haber /Ekonomi / Değeri 120 dolardan sıfıra indi /15 Mayıs 2022 17:19

Değeri 120 dolardan sıfıra indi

Dünyanın en büyük 10 kripto parası arasında olan Luna’nın bütün değerini silmesi ve sonrasında Binance’da liste dışı bırakılması sonrası gerçekleşen manipülasyonların piyasada çok sert panik satışlarına neden olduğu aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre kripto piyasasında bu hafta yaşanan büyük deprem sonrası Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor. Dünyanın en büyük 10 kripto parası arasında olan Luna’nın bütün değerini silmesi ve sonrasında Binance’da liste dışı bırakılması kripto piyasasını sarsmıştı.

Geçtiğimiz hafta yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla ilgili endişeler, riskli yatırımlar olarak görülen kriptolarda satış dalgasını beraberinde getirdi. Sonrasında Terra topluluğuna ve bu topluluğa ait kripto paralar TerraUSD (UST) ve Luna’da gerçekleşen manipülasyonlar piyasada çok sert panik satışlarına neden oldu.

LUNA, 120 DOLARDAN SIFIRA İNDİ

UST’deki değer kaybı sonrası rezerv olarak kullanılan LUNA’ların basılmasıyla birlikte piyasada LUNA miktarı bollaştı. Her basılan yeni LUNA ile birlikte arz fazlalaşınca coin'in fiyatında sert gerileme görüldü.

Nisan ayında 120 dolar seviyesine dayanan LUNA, UST’nin sabitliğinin bozulmasıyla birlikte geçtiğimiz cuma günü 0.00000112 dolara kadar düştü.
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