Değmez bu kadar zulme!

Karar Gazetesi Yazarlarının soruları cevaplayan Yeneroğlu 'Bir ülkede bu kadar mensubu bulunan bir örgüt varsa o ülke batmış demektir. Bir terör örgütünün yüz binlerce mensubu olmaz. Bir örnek vereceğim. Kişi astsubay, abisi, kız kardeşi bu örgütün içinde olduğu gerekçesiyle ihraç ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu durumda olan bakan ve büyükelçi arkadaşlarımız var. Haksızlık karşısında benim başıma bir şey gelmesin diye susuyorlarsa haksızlığa destek veriyorlar demektir” diye konuştu. Cezaevlerindeki hukuksuzluklara da değinen Yeneroğlu Korona Virüs salgını sırasında cezaevlerinden kalanların büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çekti . MİT'in kaçırdığı kişiler ile ilgili AKĞ içinde ilken yaptığı çalışmaları anlatan Yeneroğlu tehditler aldığını söyledi