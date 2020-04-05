Dehşet içindeyiz, öğrendik ki gazetecileri...

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri Thomas Hammarberg ve John Howell infaz yasa düzenlemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.





AKPM internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve cezaevlerinde yaşanmasından endişe edilen sağlık krizi sebebiyle Türkiye makamlarına çağrıda bulunuldu.





YAŞLI, HASTA, HAMİLE VE ÇOCUKLU KADIN MAHKÛMLAR DURUMU DRAMATİK





AKPM, mahkûmların erken ya da şartlı tahliyesinde ayrımcılık yapılmamasını ve siyasi sebeplerle cezaevinde tutulan mahkûmların infaz indirimden faydalanması gerektiğini belirtti.





Açıklamada şöyle denildi: “Koronavirüs'ün cezaevlerinde yayılmasıyla mücadele etmek için Türkiye parlamentosunun Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapmak için attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımlar özellikle yaşlı ve hastalar ile hamile veya çocuklu kadın mahkûmların dramatik durumunu da dikkate almalıdır."





İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ'NİN AÇIKLAMASI DİKKATE ALINMALI





AKPM'nin kritik uyarıları arasında, "Değişikliklerde Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) özellikle aşırı kalabalık cezaevleri için üye devletleri özgürlükten yoksun bırakma alternatiflerini kullanmaya çağıran yakın tarihli açıklamasında dile getirilen endişeleri dikkate alın" tavsiyesi de yer aldı





AKPM, söz konusu değişikliklerin siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri ve görevden alınan memurları içermemesinden duyduğu endişeyi şu şekilde dile getirdi: "Yine değişikliklerin sivil toplum aktivistlerini; ifade ve toplanma özgürlüğünü kullandıkları için 'terörle ilgili suçlamalardan’ tutuklanan birçok kişiyi içermeyeceğini öğrenmenin dehşeti içindeyiz."





AKPM, özgürlükler aleyhine yorumlanan ve Avrupa Birliği normları ile çelişen Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) yürürlükten kaldırılmasa bile iki kanunun revize edilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini defalarca çağrıda bulunmuştu.





AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DA GÖSTERMİŞTİR Kİ...





Açıklama şöyle devam etti: "Bu ayrımcılık tutsakları akut ve riskli durumlara maruz bırakır. Bazı bilinen davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Türkiye’nin Anayasa Mahkemesi de gazetecilerin, politikacıların veya sivil toplum aktivistlerinin uzun süre gözaltında tutulmasını haksız bulan temel hak ihlalleri tespit etmişti."





"Teklif edilen infaz değişikliklerinin siyasi gerekçelerle tutuklanan ve topluma tehdit oluşturmayanları sağlık ve güvenli hayat şartlarından bilerek ve kasıtlı olarak mahrum bırakması düşünülemez." denilen açıklamada, "Böyle bir ayrımcılık insan hakları açısından kabul edilemez ve bu kişileri aşırı kalabalık cezaevlerinde sağlık açısından ek olarak akut ve riskli durumlara maruz bırakır ki bu onlara çifte ceza uygulamak demektir." denildi.





ANKARA'YA ÇAĞRI: AYRIMCILIKTAN VAZGEÇİN





AKPM açıklamasında, "Ayrımcılıktan vazgeçin, yerel yönetimlerin tedbir almasına kolaylık sağlayın. Bu eşi benzeri görülmemiş ve son derece zorlu bir dönemde, Avrupa'daki yetkililer tüm vatandaşlarının sağlığını ve yaşam hakkını sağlamak için alınan önlemlerden sorumludur." ifadeleri kullanıldı.





Açıklama şu ifadelerle son buldu: "Bizler Türk makamlarını Kovid-19 salgınıyla olan mücadelelerinde destekliyoruz ve bu nedenle onları, hapishaneler de dahil olmak üzere ayrımcılık yapılmaksızın virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm acil önlemleri almaya teşvik ediyoruz."