Dehşete düşüren iddia: Çin'de Covid yüzünden her gün 5 bin kişi ölüyor

Çin'de, 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan Urumçi yangınının ardından gelen protesto dalgası Başbakan Şi, "Sıfır-Covid" politikasından vazgeçti. Çin hükümeti ayrıca, günlük Covid-19 raporunu da yayınlamama kararı aldı.







The Sun gazetesinde yer alan haber göre, Çin'de, Covid-19 sebebiyle ölüm sayısının günlük 5 bin kişiye yükseldi.





Çin'de, koronavirüs "mega tsunamisi" etkili olurken Tianjin kentindeki bir krematoryumdan olduğu iddia edilen görüntülerde, kırmızı renk tabutların oluşturduğu uzun bir sıra görüldü





Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltma uzmanı Epidemiyolog Eric Feigl-Ding, başkent Pekin'deki "en üst düzey" hastaneler de dahil olmak üzere pek çok hastanede "oksijen tükeniyor" vurgusu yaptı.





Dr. Feigl-Ding, Çin'de yaşanan Covid-19 dalgasının "mega tsunami" olduğunu belirtti. Ancak en kötüsünün "henüz gelmediği" konusunda uyardı.





Haberde, krematoryumların, cenaze arabalarının oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle 24 saat çalıştığı bildirildi.





GÜNDE 5 BİN ÖLÜM

Çin hükümeti tarafından resmi olarak kabul edilen 7 ölümün aksine, sağlık verileri analizi üzerine çalışan Airfinity şirketi, "Çin'de, günde 5 bin ölüm" olduğunu öne sürdü.





Airfinity ayrıca, Çin'in, 2.1 milyon Covid-19 kaynaklı ölümü görebileceği tahmininde bulundu.







