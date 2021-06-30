Dehşete düşüren skandal ortaya çıktı

24 Şubat 2017 günü hizmete giren Yeni Soma Devlet Hastanesi kanalizasyon sisteminin Bakırçay Nehri'ne bağlandığı saptandı. Yöre halkını dehşete düşüren skandal, Avukat Yüksel Atıcı'nın tespiti ve yazdığı dilekçe ile ortaya çıktı.





Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, dilekçeye verdiği yanıtta, kanalizasyonun nehre akıtıldığını doğruladı. Yüksel Atıcı yaşananları SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:





KANALİZASYON ARITMA TESİSİ YERİNE NEHRE BAĞLANDI





* Bakırçay Nehri'nin kenarında benim de zeytin tarlalarım bulunuyor. Bir gece yarısı tarlama iş makinelerinin girdiğini gördüm. Çok şaşırdım. Kanal açıp, kanalizasyon boruları döşediklerini gördüm. Orada bulunan müteahhit firmanın şantiye şefine, “300 metre ileride atık su arıtma tesisi var, niçin oraya bağlamıyorsunuz” diye sordum. Orası henüz tam kapasite ile faaliyete geçmedi, geçici olarak kanalizasyonu nehre boşaltacağız” dedi.





* Benim tarlama herhangi bir izin almadan veya kamulaştırma yapmadan girerek bu işlemi yapmaları hukuka aykırı. Ben tarlama müdahaleyi sorun etmedim, dava açmadım ama çevre ve halk sağlığının daha önemli olduğunu düşünerek harekete geçtim.





* Devlet hastanesi yetkilisini aradım, kanalizasyon atıklarının nereye gittiğini bilmediğini söyledi. MASKİ yetkilisini aradım, bilmediğini söyledi. Soma İlçe Sağlık Müdürü'nü aradım, o da bilmediğini söyledi.









* 2 Aralık 2020'de Soma Kaymakamlığı'na dilekçe yazdım. 12 Ocak 2021'de dilekçeme MASKİ tarafından yanıt verildi. Teknik yetersizlikten dolayı kanalizasyonun atık su arıtma tesisine bağlanamadığı ifade edilerek, nehre akıtıldığı doğrulandı.







